Украинская "жена" Саакашвили нашла повод завидовать грузинам

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько, которую ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили представил в качестве своей новой избранницы, навестила его в тюрьме. Свой визит она прокомментировала журналистам.

Как пишет Sputnik Грузия, Ясько провела на свидании с осуждённым около полутора часов. Выходя, она заявила, что грузины должны защитить бывшего лидера за его политические заслуги перед народом.