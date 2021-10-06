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Украинская "жена" Саакашвили нашла повод завидовать грузинам

Парламентарий приехала в Грузию, чтобы навестить своего избранника за решёткой.

6 октября, 03:10
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lisa.yasko1?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lisa Yasko</a></p>

Фото © Facebook / Lisa Yasko

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько, которую ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили представил в качестве своей новой избранницы, навестила его в тюрьме. Свой визит она прокомментировала журналистам.

Как пишет Sputnik Грузия, Ясько провела на свидании с осуждённым около полутора часов. Выходя, она заявила, что грузины должны защитить бывшего лидера за его политические заслуги перед народом.

"Мы очень завидуем на Украине, что у вас был такой президент, как Саакашвили", — добавила Елизавета Ясько.

В Кремле назвали театром абсурда ситуацию с Саакашвили, объявившим себя "личным узником Путина"

В Кремле назвали театром абсурда ситуацию с Саакашвили, объявившим себя "личным узником Путина"

Как рассказывал Лайф, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент заявила, что не помилует задержанного.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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