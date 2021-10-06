Миллиардер назвал удалёнку "печальной ошибкой" для молодёжи

Гриффин рассказал, что работа вне офиса препятствует инновациям. В дальнейшем, отметил миллиардер, это может нанести ущерб конкурентоспособности страны. Он упомянул Китай, где люди вернулись к обычному режиму "практически с самого начала" пандемии. Также он привёл в пример Citadel, где разрешили возвращаться в офис на добровольной основе в середине 2020 года и не требовали вакцинации — почти все сотрудники фонда вакцинировались и вернулись к своим рабочим местам. Управленец считает, что многие продолжают работать удалённо, потому что работодатели боятся сказать о необходимости вернуться в офис.