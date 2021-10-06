Миллиардер назвал удалёнку "печальной ошибкой" для молодёжи
Бизнесмен считает, что такой выбор в начале карьеры сегодня ставит под экономический удар в будущем целое поколение.
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"Печальной ошибкой молодёжи" назвал удалённую работу миллиардер Кен Гриффин, менеджер таких инвестиционных фондов как Citadel и Citadel Securities, Кен Гриффин. Он считает, что сотрудники, начинающие карьеру с такого формата, рискуют профессиональным ростом. Эксперт менеджмента убеждён — такая потеря опыта целым поколением обойдётся экономике дорого в ближайшие десятилетия.
"Невероятно сложно приобрести управленческий опыт и опыт межличностного общения, которые необходимы вам для продвижения своей карьеры, в условиях удалённой работы", — цитирует Гриффина Bloomberg.
Гриффин рассказал, что работа вне офиса препятствует инновациям. В дальнейшем, отметил миллиардер, это может нанести ущерб конкурентоспособности страны. Он упомянул Китай, где люди вернулись к обычному режиму "практически с самого начала" пандемии. Также он привёл в пример Citadel, где разрешили возвращаться в офис на добровольной основе в середине 2020 года и не требовали вакцинации — почти все сотрудники фонда вакцинировались и вернулись к своим рабочим местам. Управленец считает, что многие продолжают работать удалённо, потому что работодатели боятся сказать о необходимости вернуться в офис.
Ранее Лайф рассказывал, что в России подсчитали количество работающих на удалёнке. По сравнению с допандемийным периодом этот показатель вырос в сто раз.
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