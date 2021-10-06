Учёные определили три фактора, от которых зависит выживаемость при CoViD-19
Главным из них они назвали количество в крови антител, которые реагируют на спайковый белок коронавируса. Именно такие появляются при вакцинации.
Фото © ТАСС / Софья Сандурская
Группа исследователей из Канады и Испании изучила роль факторов, которые влияют на выживаемость пациента при коронавирусной инфекции. Чтобы ответить на этот вопрос, они исследовали характеристики крови больных. Результаты работы были опубликованы в научном издании Journal of Internal Medicine.
Согласно выводам учёных, есть три основных фактора, от которых зависит, пойдёт ли пациент на поправку, и один из них главный:
- уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса в крови (именно они формируются при вакцинации);
- общее количество антигенов в организме;
- количество вирусной РНК в крови.
Упомянутые в первом пункте специфические антитела блокируют размножение вируса в организме. Общее количество антигенов говорит об объёме веществ в организме, которые он признаёт чужеродными. Что же касается вирусной РНК, по ней можно понять, как много вируса в организме.
Объектом исследований стали 92 взрослых пациента в нескольких клиниках. Учёные обнаружили, что прямо с риском смертности коррелирует только первый пункт — ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. Но остальные два связаны с ним.
Напомним, накануне в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса: за сутки скончалось 895 пациентов. Это максимум за всю пандемию. Вице-премьер Татьяна Голикова оценила рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября в 31 процент.
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