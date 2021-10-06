Учёные определили три фактора, от которых зависит выживаемость при CoViD-19

Группа исследователей из Канады и Испании изучила роль факторов, которые влияют на выживаемость пациента при коронавирусной инфекции. Чтобы ответить на этот вопрос, они исследовали характеристики крови больных. Результаты работы были опубликованы в научном издании Journal of Internal Medicine.

Согласно выводам учёных, есть три основных фактора, от которых зависит, пойдёт ли пациент на поправку, и один из них главный: уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса в крови (именно они формируются при вакцинации);

общее количество антигенов в организме;

количество вирусной РНК в крови.

Упомянутые в первом пункте специфические антитела блокируют размножение вируса в организме. Общее количество антигенов говорит об объёме веществ в организме, которые он признаёт чужеродными. Что же касается вирусной РНК, по ней можно понять, как много вируса в организме.

Объектом исследований стали 92 взрослых пациента в нескольких клиниках. Учёные обнаружили, что прямо с риском смертности коррелирует только первый пункт — ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. Но остальные два связаны с ним.