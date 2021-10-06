Актёр Герасимов объяснил, почему полёт Пересильд на МКС — знаковое событие

Народный артист Российской Федерации и депутат Московской городской думы Евгений Герасимов прокомментировал старт первых в мире съёмок фильма в космосе. Киноэкипаж с режиссёром Климом Шипенко, актрисой Юлией Пересильд и старшим группы — опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым — накануне прибыл на МКС. Группа пробудет там 12 дней и снимет 40 минут фильма. Евгений Герасимов в интервью You-Tube-каналу SHOT признался, что завидует коллегам, которым выпал шанс побывать на Международной космической станции.

"Я им завидую. И режиссёру завидую: с такой красивой девушкой летит. Пусть ненадолго, но тем не менее. Я думаю, что это должно его бодрить", — сказал народный артист РФ.

Этот полёт артист назвал очень знаковым. Он уверен, что такое событие привлечёт внимание инвесторов к российской космической отрасли — как отечественных, так и зарубежных.

"Конечно, сегодня технологии на Земле в павильонах позволяют снимать что угодно с учётом компьютерных технологий и всего остального, но живое, настоящее, правдивое кино, обстоятельное кино там, на орбите, в условиях космоса, в тех условиях, в которых находятся космонавты, в правдивых условиях — это очень знаково и престижно для нашей страны", — сказал Евгений Герасимов.

Первой команде кинематографических космонавтов их коллега пожелал хорошего полёта и прекрасного возвращения.