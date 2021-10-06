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Посол Украины припомнил ФРГ "тёмное прошлое" и призвал помочь вступить в НАТО

Дипломат считает, что Германия игнорирует огромные жертвы его страны во Второй мировой войне и украинцы справедливо ожидают правильных выводов Берлина.

6 октября, 04:24
<p>Фото © <a href="https://germany.mfa.gov.ua/news/posol-ukrayini-u-frn-andrij-melnyk-zaklikav-berlin-pereglyanuti-politiku-pamyati-po-vidnoshennyu-do-ukrayini" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство Украины в Берлине</a></p>

Фото © Посольство Украины в Берлине

Власти Германии просто обязаны помочь Киеву интегрироваться в НАТО и ЕС, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Он указал на то, что причина такого долга кроется в "тёмном прошлом" Германии. Дипломат подчеркнул, что его страна находится в числе государств, наиболее пострадавших от преступлений нацистов.

Мельник посетовал на то, что Украина "всё ещё почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти". По его словам, "огромные жертвы" его страны "игнорируются немецкой политикой и общественностью".

"Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих тёмных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО", — отметил Мельник в интервью RND.

Участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яре посол счёт хорошим знаком. Он заявил, что этот жест стал первым шагом на пути к историческому примирению двух стран.

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Ранее Лайф рассказывал, что в конце сентября в Киеве собрались установить памятный знак нацистскому коллаборанту. Проект запущен Посольством Германии и поддерживается администрацией города. Посольство РФ в Израиле осудило эту идею и подчеркнуло её цинизм на фоне начавшихся 29 сентября траурных мероприятий по случаю 80-летия трагедии Бабьего Яра.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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