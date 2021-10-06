Посол Украины припомнил ФРГ "тёмное прошлое" и призвал помочь вступить в НАТО

Власти Германии просто обязаны помочь Киеву интегрироваться в НАТО и ЕС, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Он указал на то, что причина такого долга кроется в "тёмном прошлом" Германии. Дипломат подчеркнул, что его страна находится в числе государств, наиболее пострадавших от преступлений нацистов.

Мельник посетовал на то, что Украина "всё ещё почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти". По его словам, "огромные жертвы" его страны "игнорируются немецкой политикой и общественностью".

"Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих тёмных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО", — отметил Мельник в интервью RND.

Участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яре посол счёт хорошим знаком. Он заявил, что этот жест стал первым шагом на пути к историческому примирению двух стран.