Посольство РФ в Израиле осудило идею установить памятный знак пособнику нацистов в Киеве

Посольство России в Израиле назвало "позорной акцией" намерение открыть в Киеве памятный знак бургомистру оккупированного немцами во время Великой Отечественной войны Киева Владимиру Багазию, отметив особый цинизм на фоне начавшихся 29 сентября траурных мероприятий по случаю 80-летия трагедии Бабьего Яра.

В ведомстве напомнили, что в годы ВОВ Багазий сотрудничал с гитлеровцами и имел прямое отношение к их зверствам в столице Украины. Он занимался выявлением евреев, а также конфискацией и распределением их имущества. 19 февраля 1942 года по обвинению в саботаже Багазий был отстранён от должности, арестован и позднее казнён в Бабьем Яре.

"Не может не вызвать возмущения очередная попытка официальных украинских властей "перевернуть с ног на голову" достоверные исторические факты и сформировать образ народного героя из явного военного преступника, запятнавшего себя не только сотрудничеством с гитлеровцами, но и причастностью к убийствам мирных жителей, в том числе евреев", — говорится в комментарии посольства.