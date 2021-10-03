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Посольство РФ в Израиле осудило идею установить памятный знак пособнику нацистов в Киеве

Он сотрудничал с гитлеровцами и имел прямое отношение к зверствам в столице Украины, напомнили в дипмиссии.

3 октября, 11:48
<p>Владимир Багазия. Фото © <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Владимир Багазия. Фото © wikipedia

Посольство России в Израиле назвало "позорной акцией" намерение открыть в Киеве памятный знак бургомистру оккупированного немцами во время Великой Отечественной войны Киева Владимиру Багазию, отметив особый цинизм на фоне начавшихся 29 сентября траурных мероприятий по случаю 80-летия трагедии Бабьего Яра.

В ведомстве напомнили, что в годы ВОВ Багазий сотрудничал с гитлеровцами и имел прямое отношение к их зверствам в столице Украины. Он занимался выявлением евреев, а также конфискацией и распределением их имущества. 19 февраля 1942 года по обвинению в саботаже Багазий был отстранён от должности, арестован и позднее казнён в Бабьем Яре.

"Не может не вызвать возмущения очередная попытка официальных украинских властей "перевернуть с ног на голову" достоверные исторические факты и сформировать образ народного героя из явного военного преступника, запятнавшего себя не только сотрудничеством с гитлеровцами, но и причастностью к убийствам мирных жителей, в том числе евреев", — говорится в комментарии посольства.

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Напомним, что в июле демонтировали последние две фигуры монумента славы Советской армии во Львове. Их направили в так называемый музей "Территория террора". В связи с этим МИД России направил ноту протеста Украине из-за уничтожения воинских мемориалов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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