Касперская объяснила опасность сдачи биометрических данных

Россиянам пока не следует сдавать биометрические данные и гнаться за удобствами, которые обещают при их использовании. Такой совет гражданам дала президент группы InfoWatch Наталья Касперская.

"Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?" — сказала Касперская в беседе с РИА "Новости".

Эксперт считает, что украденные биометрические данные могут использовать в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счётом в банке, при проходе на закрытые объекты и так далее.