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Касперская объяснила опасность сдачи биометрических данных

Эксперт призывает сначала задать банкам несколько вопросов и услышать от них чёткие ответы.

6 октября, 03:53

Фото © Pixabay

Россиянам пока не следует сдавать биометрические данные и гнаться за удобствами, которые обещают при их использовании. Такой совет гражданам дала президент группы InfoWatch Наталья Касперская.

"Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?" сказала Касперская в беседе с РИА "Новости".

Эксперт считает, что украденные биометрические данные могут использовать в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счётом в банке, при проходе на закрытые объекты и так далее.

Для передачи биометрии россиян решили создать зашифрованный канал

Для передачи биометрии россиян решили создать зашифрованный канал

Ранее Лайф рассказывал, что Минцифры РФ предложило утвердить случаи сбора персональных данных и биометрии в различных организациях, в том числе в службах такси и каршеринга. Согласно документу, это необходимо для идентификации водителей и арендаторов машин. В ведомстве считают, что поправки можно будет ввести уже с 1 января следующего года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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