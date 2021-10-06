Касперская объяснила опасность сдачи биометрических данных
Эксперт призывает сначала задать банкам несколько вопросов и услышать от них чёткие ответы.
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Россиянам пока не следует сдавать биометрические данные и гнаться за удобствами, которые обещают при их использовании. Такой совет гражданам дала президент группы InfoWatch Наталья Касперская.
"Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?" — сказала Касперская в беседе с РИА "Новости".
Эксперт считает, что украденные биометрические данные могут использовать в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счётом в банке, при проходе на закрытые объекты и так далее.
Ранее Лайф рассказывал, что Минцифры РФ предложило утвердить случаи сбора персональных данных и биометрии в различных организациях, в том числе в службах такси и каршеринга. Согласно документу, это необходимо для идентификации водителей и арендаторов машин. В ведомстве считают, что поправки можно будет ввести уже с 1 января следующего года.
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