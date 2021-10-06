Дипломат заявил, что РФ не была обязана принуждать часть Украины оставаться в составе страны

Российская Федерация не была обязана принуждать отдельные украинские регионы оставаться в составе Украины вопреки воле жителей. Такое мнение на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН высказал представитель российской делегации Денис Лозинский.

Он подчеркнул, что Россия не нарушала Будапештский меморандум 1994 года. Лозинский обращает внимание, что там нет пункта о том, что РФ обязана каким-то образом давить на людей, которые изъявили желание выйти из состава страны. По его мнению, все обвинения в нарушении Московой этого документа являются частью антироссийской пропаганды.

"Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в её составе против воли местного населения", - сказал Лозинский.