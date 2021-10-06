Россиянке начислили 19 тысяч рублей за ЖКУ в комнате общежития

Россиянке выставили счёт на 19 тысяч за комнату в общежитии. Фото © E1

За комнату в общежитии екатеринбурженка Любовь получила счёт на 19 тысяч рублей за месяц. Это была не первая удивившая её сумма. Насторожилась она ещё в июле, когда ей предъявили к оплате документ на 7000 рублей.

"Оказалось, мне приписали "лишних людей". В комнате никто не проживал, но туда вписали бывших хозяев", — рассказала Любовь порталу E1.

Счёт на 19 тысяч в Едином расчётном центре считают правильным, пишет портал. В пресс-службе компании рассказали, что, по их данным, Любовь стала собственницей комнаты в конце 2020 года. Об этом женщина не сообщила в ЕРЦ, и поэтому квитанции по-прежнему приходили на имя и данные прежнего собственника. В августе 2021 года Любовь предоставила свои документы, в том числе справку, в которой было указано, что в жилом помещении никто не зарегистрирован.

"В соответствии с действующим законодательством в этом случае (когда в жилом помещении никто не живёт) начисления проводятся исходя из количества собственников. А собственников, по документу о праве собственности, у комнаты три, приборы учёта не установлены. То есть расчёт проведён на трёх человек (кроме услуг, которые оплачиваются исходя из площади помещения: содержание жилья, отопление, капитальный ремонт) начиная с декабря 2020 года", — поясняют в ЕРЦ.

Любовь с такими расчётами не согласна. Она утверждает, что приносила все справки о выписке "лишних" людей. Приводит в пример знакомую из этого же общежития на улице Ясной, которая за две комнаты и четырёх человек платит 4600 рублей. Эксперт советует Любови отстаивать свою позицию в суде. Для этого прежде всего необходимо собирать документы.