Трампа задвинули ещё дальше в списке богатейших людей Америки

Бывший президент США Дональд Трамп впервые за долгое время не попал в список 400 богатейших американцев по версии Forbes. Его состояние сейчас оценивают в $2,5 миллиарда, и политику не хватило 400 тысяч до заветной планки.

Как пишет журнал, активы у бывшего президента остались прежними, но упала их стоимость. На это значительно повлияла пандемия коронавируса.

Forbes рассказывает, что сразу после президентских выборов в 2016 году федеральные чиновники подталкивали Трампа к продаже его активов в сфере недвижимости. Это позволило бы ему реинвестировать средства и вступить в должность без конфликта интересов.