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Трампа задвинули ещё дальше в списке богатейших людей Америки

Состояние бывшего американского лидера сократилось на $600 миллионов.

6 октября, 04:29
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald J. Trump</a></p>

Фото © Facebook / Donald J. Trump

Бывший президент США Дональд Трамп впервые за долгое время не попал в список 400 богатейших американцев по версии Forbes. Его состояние сейчас оценивают в $2,5 миллиарда, и политику не хватило 400 тысяч до заветной планки.

Как пишет журнал, активы у бывшего президента остались прежними, но упала их стоимость. На это значительно повлияла пандемия коронавируса.

Forbes рассказывает, что сразу после президентских выборов в 2016 году федеральные чиновники подталкивали Трампа к продаже его активов в сфере недвижимости. Это позволило бы ему реинвестировать средства и вступить в должность без конфликта интересов.

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Ранее Лайф также рассказывал, что богатейшая россиянка родила двойняшек. Состояние бизнесвумен и её супруга оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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