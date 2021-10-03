Всё украл и сидит довольный: Почему все ненавидят Илона Маска? Недавно Илон Маск стал богатейшим человеком в мире. Он уже посмеялся над "номером два" — миллиардером Джеффом Безососом. Но почему владельца SpaceX и Tesla так не любят? 2 октября, 21:40 Фото © Patrick Pleul / Рicture alliance via Getty Images

Илон Маск украл российские технологии?

Считается, что сколотить состояние на космосе Илону Маску помогли советские и российские технологии. В начале нулевых он планировал купить в России несколько ракет, однако переговоры зашли в тупик, и компания SpaceX начала разрабатывать свои собственные ракеты. Главной проблемой для компании стал не только запуск и стабильная работа носителя, но и его посадка. Много лет первые версии ракет Falcon испытывались исключительно в одноразовом варианте, и только после того, как в начале 2010-х годов российская РКК "Энергия" опубликовала схему посадки многоразовой первой ступени, в разработке многоразовых американских ракет наступил прогресс. При этом в России многоразовые ракеты появятся не раньше 2023 года, а дата их коммерческой эксплуатации ещё не названа.

Отобрал у России рынок пусковых услуг

Мировой рынок космонавтики — это не только ракеты и их запуски. 250 млрд долларов, которые зарабатывают компании каждый год, тратятся на производство спутников, самих ракет, двигателей, сопутствующих технологий, разработку и многое другое. С 1991 года на изготовлении космической техники, полётах, спутниках и многом другом Россия заработала почти 10 млрд долларов. После того как компания SpaceX Илона Маска начала активно осваивать рынок пусковых услуг, его обвинили в демпинге и выдавливании российских космических технологий с рынка, а в качестве одного из методов не раз называли сильно завышенную стоимость запуска для военных заказчиков. Считается, что Пентагон переплачивает SpaceX за пуски военных спутников и на эти деньги компания предлагает зарубежным заказчикам более низкую стоимость выведения килограмма полезной нагрузки. Тем заказчикам, которые раздумывают над сотрудничеством с Россией, начинают угрожать санкциями.

Фото © Paul Hennessy / Anadolu Agency via Getty Images

Почему Илон Маск плохой

Эксцентричный миллиардер известен своим дурным характером. После того как он стал самым богатым человеком на планете, Маск отправил своему конкуренту по космической гонке Джеффу Безосу огромную цифру 2 и поздравительную открытку с серебряной медалью. По этой же причине у него регулярно возникают проблемы с правительством США: Илон Маск скандалит, подаёт на правительство США в суд и делает всё, чтобы принудить Пентагон к работе с ним. Кстати, свой путь к зарабатыванию миллиардов компания начала с того, что составила иск к Пентагону и двум крупнейшим оборонным компаниям, обвинив их в том, что частному космосу в США не дают развиваться.

Его состояние в разы больше, чем у российских бизнесменов

Состояние Илона Маска (включая собственность, акции и другие активы) составляет 200 млрд долларов. Это больше, чем у семерых лидеров российского рейтинга Forbes за 2021 год. Большую часть состояния миллиардер сделал за счёт всплеска интереса к электромобилям Tesla и регулярной, надёжной работы на американское правительство. Другая часть успеха Илона Маска — криптовалюты. Его не раз обвиняли во влиянии на биржи и цифровые активы. Сам Илон Маск эти обвинения не комментирует, зато регулярно публикует в Twitter мемы на тему криптовалют. Сразу после этого на рынках начинаются колебания. Малоизвестный факт: автопроизводитель Tesla владеет 43 тыс. биткоинов на $1,7 млрд, и продажа небольшой доли этого капитала вызовет изменения рынка.



Фото © Justin Sullivan / Getty Images

У него нет никаких проблем с законом

Несмотря на эксцентричность и даже склочность, у Илона Маска ни разу не было проблем с законом. Он без проблем прошёл аудит комиссии по ценным бумагам во время продажи PayPal интернет-гиганту eBay, его компания поддерживается Минобороны США на всех уровнях и практически не встречает сопротивления при работе в США, а в последнее время ему удаётся отбивать атаки экологов, которые критикуют его за испытания корабля Starship на полигоне в Бока-Чика.

У него всё получается

Когда Tesla только выходила на международные рынки, экономисты, менеджеры и банкиры в один голос кричали, что пузырь электромобилей скоро лопнет и автопроизводитель пойдёт ко дну. Восемь лет компании едва удавалось сводить концы с концами, однако с 2019 года акции Tesla устремились вверх и стабильно растут последние месяцы, лишь иногда показывая кратковременное и незначительное снижение. У SpaceX тоже нет каких-либо ощутимых проблем: за 2020 год компания Илона Маска провела 26 успешных миссий, 14 из которых — в интересах внутреннего проекта Starlink. Относительно скоро должен состояться первый запуск корабля Starship и ракеты Super Heavy, использование которых может перевернуть индустрию пусковых услуг, как это уже случилось с ракетой Falcon 9.

Его компания суперэффективна

Фото © Paul Hennessy / NurPhoto via Getty Images

Речь, конечно, не про Tesla. Производитель электрических автомобилей до сих пор, по мнению ряда экономистов, управляется как стартап с плохим финансированием, несмотря на то что у компании есть продукт, а количество покупателей электрических авто растёт с каждым годом. SpaceX — пример обратного менеджмента. Численность компании всего 9500 человек, и к 2021 году из-за роста заказов на космическую технику космическая корпорация в Хоторне может набрать ещё примерно 1 тыс. инженеров и рабочих, которые будут двигать SpaceX к новым вершинам. Каждые две недели в компании проводятся мозговые штурмы, где каждый сотрудник должен представить идею по улучшению технологий или бизнес-процессов. Если идея оказывается жизнеспособной и компания начинает работать лучше, человека повышают в должности и дают солидную премию.

Украл американские технологии, и с этим никто не может ничего сделать

SpaceX — одна из самых быстрых и гибких компаний в мире. Производство ракет-носителей и двигателей находится в шаговой доступности, поэтому компания практически не несёт никаких затрат на логистику и безопасность. Кроме того, у компании Илона Маска имеется и своё производство топлива, поэтому они практически не зависят от поставок извне. Единственное исключение — поставки окислителя — жидкого кислорода. По слухам, ничего нового в бизнес-процессах Маск не придумывал, а позаимствовал лучшее от двух крупнейших производителей оружия для США — Lockheed Martin и Boeing. По иронии судьбы у этих же компаний SpaceX отобрала значительную часть пусков для Пентагона.

Авторы Сергей Андреев