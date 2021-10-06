Резкий рост продаж смартфонов в России совпал с периодом выплаты пособий

В третьем квартале этого года замечен резкий рост продаж смартфонов. Участники рынка связывают это в том числе с периодом выплаты социальных пособий и началом учёбы в школах и вузах. Об этом пишет "Коммерсант".

Как отмечает газета, в третьем квартале было продано 8,4 млн аппаратов, что на 30% больше, чем за предыдущие три месяца. Такой тренд подтверждают в "Связном", "Ситилинке", "МегаФоне" и "Вымпелкоме". По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в основном покупались смартфоны из среднего ценового сегмента.