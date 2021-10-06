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Резкий рост продаж смартфонов в России совпал с периодом выплаты пособий

Также как раз на это время пришлись презентации новых продуктов от мировых производителей.

6 октября, 05:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В третьем квартале этого года замечен резкий рост продаж смартфонов. Участники рынка связывают это в том числе с периодом выплаты социальных пособий и началом учёбы в школах и вузах. Об этом пишет "Коммерсант".

Как отмечает газета, в третьем квартале было продано 8,4 млн аппаратов, что на 30% больше, чем за предыдущие три месяца. Такой тренд подтверждают в "Связном", "Ситилинке", "МегаФоне" и "Вымпелкоме". По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в основном покупались смартфоны из среднего ценового сегмента.

"В этом году всплеск в третьем квартале был выше обычного. Прежде всего выросли продажи смартфонов среднего ценового сегмента — 15–20 тыс. руб.",— отмечает Муртазин.

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Напомним, Лайф рассказывал, что предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа. А в начале августа миллионы родителей получили выплаты на детей-школьников.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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