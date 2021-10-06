ФРГ выдаст Италии обвиняемого в убийстве россиянина

"Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В Риме "глубоко удовлетворены" этим решением. Там также отметили, что результат был достигнут благодаря постоянным контактам итальянских посольств в ФРГ и Испании — где и произошло убийство — с властями этих стран.

Трагедия произошла в августе 2017 года в испанском курортном городе Льорет-де-Маре. 22-летний Чатти был забит до смерти на дискотеке. Тогда правоохранители Каталонии задержали в качестве подозреваемых трёх человек, у которых имелись российские документы. Вскоре двое из них были освобождены из-под стражи. Трагедия вызвала большой общественный резонанс на Апеннинах, ряд СМИ разместил видео смертельного избиения, на котором видно, как один из нападающих бьёт Никколо ногой по голове. Молодой человек скончался вскоре после того, как был доставлен в больницу. МИД Италии все эти годы настаивал на том, что Бисултанов должен быть выдан итальянским властям и понести заслуженное наказание.