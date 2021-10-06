Неудобные вопросы следствию: Почему убийство Игоря Талькова до сих пор не раскрыто По легенде цыганка нагадала Талькову: "Тебя убьют при большом скоплении народа, но убийцу твоего никогда не найдут!" Ни следователи 90-х годов, ни следствие 2018 года так и не смогли найти виновного. 5 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Владимир Яцин

Звезда Игоря Талькова взошла уже в середине 1980-х годов. Его слушали врачи и водители автобусов, студенты и телефонистки. Он пел о чём-то совершенно незнакомом и одновременно до боли знакомом каждому из нас — он пел о России. Не так, как о ней пели советские певцы, по-другому — он пел о растерзанной и униженной стране. Выходец из дворянской семьи, неторопливый в своей музыке, интеллигентный, вдумчивый, он будил в русских людях какую-то глубинную, родовую память о поистине великом прошлом и вселял надежду, что все эти говорящие головы в телевизоре, несущие чушь, проститутки на шоссе, "комки" с весёленькой музыкой и дешёвым бухлом, всклокоченные патлы модных девиц, жующих жвачку, — всё это пройдёт. Останется только Россия, потому что она вечна.

Бесы

Дворец спорта "Юбилейный", где был убит Игорь Тальков. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Обстоятельства гибели Талькова общеизвестны. Действующих лиц — раз-два и обчёлся. Так почему же убийца не найден? 6 октября 1991 года в 16:20 певцу предстояло выступить на концерте во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Зрители должны были услышать его последний хит — песню "Господин президент", подтекст которой затрагивал политическую верхушку страны. Тальков должен был петь в самом конце — перед ним выступала певица Азиза, а после — концерт завершал Олег Газманов.

Сейчас уже неважно, почему Азиза захотела выступить после Талькова: одни свидетели говорят, что она опоздала, другие — что она плохо себя чувствовала, так как ждала ребёнка от своего телохранителя и возлюбленного — Игоря Малахова, третьи твердят, что во всём виноват престиж — выступить как можно позже считалось престижным. Быть может, вины певицы тут вообще нет и во всём виноват Малахов, который, как сильный мужчина, хотел сделать приятное любимой женщине.

Однако тон, который он выбрал, был в корне неверным. "Меняй местами, а то пожалеешь!" — стал требовать он у звукорежиссёра. Та отказалась. В дело вмешался новый директор Талькова Валерий Шляфман, который стал работать у певца с конца лета. Все заметили, что с его появлением ссор за кулисами стало больше — он подзуживал Талькова на конфликты.

Игорь Малахов и Валерий Шляфман. Фото © Wikipedia

Шляфман тут же сообщил певцу, что "там какой-то Малахов меняет твоё место", и пожаловался, что негодяй назвал его "Васьком", заявил, что "он делец теневой экономики" и уничижительно отозвался о самом Талькове. Певцу был брошен вызов, и не ответить он не мог. Он сказал: "Ну зови "дельца" сюда, поговорим".

Несмотря на то что Тальков очень разолился, сдерживаться он умел, и конфликт во время разговора в гримёрке с Малаховым был почти исчерпан. Телохранители певца вывели Малахова в коридор, но тут опять появился Шляфман: "Игорь, ты что, струсил?" — крикнул он певцу, потом выскочил в коридор и тут же заскочил обратно: "Игорь, дай что-нибудь, он достал пушку!", зная, что Тальков по его настоянию в первый раз с собой на концерт взял газовый пистолет.

Тальков, взяв оружие, вышел в коридор. И тут произошло то, что по мгновениям разбирают следователи уже много лет. Три действующих лица — Тальков, Малахов и Шляфман, два пистолета — тальковский газовый, выстрелы из которого мгновенно сносит в сторону поток воздуха, и наган Малахова. И сколько ни вчитывайся в воспоминания вдовы или в интервью следователей, яснее всё не становится. Обычно события описывают так: выйдя в коридор, Тальков несколько раз выстрелил в сторону Малахова, началась потасовка, в которой Малахов дважды нажал на спуск нагана. Пули попали в пол и ящик для аппаратуры, после чего Тальков ударил его по голове рукояткой газового пистолета, а телохранители почти повалили на пол. Малахов выронил пистолет, и его поднял Шляфман. Тут-то якобы и произошёл ещё один выстрел — пуля попала Талькову в сердце, задев крупные коронарные сосуды. Миг — и певец был обречён. Он прошёл несколько шагов от гримёрки до большого зеркала в коридоре, сказал: "Как больно", опустился на пол и умер.

Нулевой результат

Револьвер системы Нагана. Фото © Wikipedia

Далее события начинают развиваться ещё стремительнее. Струсивший Шляфман прячет наган в гримёрке в туалетном бачке. Позже он отдаст наган Азизе, а та — передаст его Малахову. Малахов проходит через зрительный зал, садится в машину и уезжает. Талькова относят в медпункт, где врач пытается влить ему какие-то лекарства. Всё уже бесполезно — он мёртв. Ведущий останавливает концерт. Врачи вызванной артистами скорой увозят мёртвое тело певца от толпы, готовой их растерзать.

Первое следствие закончилось ничем. Через несколько дней Малахов сам сдался милиции и получил два года условно за хранение огнестрельного оружия без разрешения. Экспертиза установила, что в момент выстрела он находился в таком положении, что фактически не мог направить пистолет в сторону Талькова. Это мог сделать только Шляфман, который через несколько месяцев уехал (сбежал?) в Израиль. Там он поменял фамилию на Высоцкий и до сих пор уверяет журналистов, что ни при чём. Уже после того как он пересёк границу России, следователи провели обыск в его доме и нашли рубашку, в которой он был в день преступления. На её манжетах экспертиза нашла следы пороха и крови Талькова. Шляфману было заочно предъявлено обвинение в "причинении смерти по неосторожности". Экстрадировать его из Израиля нет никакой возможности — улик недостаточно. Но, может быть, в коридоре был кто-то ещё?

Политика

Мемориальная доска Игорю Талькову у Дворца спорта "Юбилейный". Фото © ТАСС /Замир Усманов

Бывший сотрудник КГБ Михаил Крыжановский выдвинул свою гипотезу убийства Талькова. Он пишет, что участь певца была предрешена после его песни о "Звере КПСС-СС". Якобы он был опасен для Михаила Горбачёва — первого и последнего президента СССР. Не нравилась властям и песня-хит "Господин президент". Толпа в 1991 году стала видеть в Талькове не только певца, но и вожака. Его песни власти считали провокациями. Якобы Талькова убрали публично, чтобы заткнуть рот остальным. Задача была достигнута — с тех пор все пели только о розах, валюте и Владимирском централе.

Шляфмана Крыжановский считал агентом КГБ, который внедрился в окружение певца специально, чтобы развалить его группу, а Малахов якобы был заранее психологически обработан — ему в приватной беседе внушили, что Тальков — ничтожество и открытый враг страны. Крыжановский считает, что настоящий убийца находился в комнате рядом с гримёркой певца. Он вышел в коридор, когда началась потасовка, и выстрелил Талькову в сердце. Тальков видел ствол, направленный на него, и выставил вперёд руку — пуля прошла через ладонь.

Сейчас такая версия кажется сомнительной — в 1991 году СССР буквально агонизировал. После ГКЧП, случившегося всего за пару месяцев перед этим, Горбачёву, да и КГБ вряд ли было дело до песен рок-звезды. В стране набирали силу совсем другие люди, работавшие на совсем другие правительства. Нужна ли им была смерть Талькова? Вряд ли. Стало быть, всё же это было убийство по неосторожности?..

Нет ответа. Зато в деле есть много странного. Вдова Игоря Талькова Татьяна не раз утверждала, что ей так и не дали ознакомиться с материалами дела. По Сети ходят предположения, что в Талькова стреляли не из нагана, а из макарова, есть свидетельства, что буквально за два дня до гибели Талькову звонили и угрожали "объявить ему войну". Тальков не испугался. То и дело всплывают слухи о двух каких-то "студентах", которые якобы до приезда скорой делали Талькову искусственное дыхание, хотя при огнестрельном ранении делать этого было нельзя. Кем были эти люди? Неизвестно.

Следователь Олег Блинов в интервью признаётся, что следствие явно намеренно затягивалось: начальство банально не давало деньги для командировок в Москву, где жили свидетели.

В 2018 году следствие по делу было возобновлено по настоянию Татьяны Тальковой, однако к конкретным результатам снова не привело. Чем больше времени проходит, тем меньше вероятность того, что убийцу всё же найдут. Умирают очевидцы и непосредственные участники событий. В 1996 году был убит в драке телохранитель Талькова Барковский, второй телохранитель, Бондаренко, при странных обстоятельствах выпал из окна на третьем этаже, в 2016 году от рака скончался Малахов. Видимо, цыганка оказалась права.

Авторы Майя Новик