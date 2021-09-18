7 абсурдных законов в СССР, из-за которых любой мог сесть в тюрьму Оглавление Закон "О трёх колосках" Закон об опоздании на работу Закон о запрете покидать рабочее место Закон о самогоноварении Закон о валюте Переезд в другую страну приравнивали к измене родине Налог на бездетность В СССР в тюрьму можно было попасть за обмен валюты, переезд в другую страну или опоздание на работу. 42280 42280 Фото © Shutterstock

Поклонники СССР часто описывают его как страну-рай, в которой все были равны и исповедовали принцип "человек человеку друг, товарищ и брат". Но действительность отличалась от этих представлений, и реальное столкновение с ней быстро опускало мечтателей на землю, которая зачастую уже была окружена колючей проволокой. Сегодня Лайф решил вас познакомить с самыми абсурдными и самыми жестокими законами Советского Союза, которые не давали людям забыть о поговорке: "Был бы человек, а статья на него найдётся".

Закон "О трёх колосках"

Фото © ТАСС / Николаев А.

Так в просторечии стали называть принятое в 1932 году постановление ЦИК СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности". Закон был принят по инициативе Сталина и подписан Калининым, Енукидзе и Молотовым. Он должен был определить, что такое "социалистическая собственность", собственность колхозов и совхозов, и установить наказание за воровство общественного имущества. За кражу или порчу социалистической собственности полагалось лишение свободы на десять лет с конфискацией имущества, а при отягчающих обстоятельствах — расстрел. При этом в постановлении не было никаких разъяснений по поводу применения репрессивных мер, что сразу же откликнулось "перегибами на местах". Прокурор СССР Вышинский позже докладывал Сталину, что голод в регионах и низкая грамотность привели к чудовищным случаям, когда людей приговаривали к расстрелу буквально за три колоска, сорванных на колхозном поле.

В одной из деревень трёх крестьян отдали под суд за то, что они вечером взяли для рыбалки лодку, принадлежащую колхозу. Какого-то несчастного парня, который согрешил в овине с местной девицей, подвели под статью за "беспокойство, причинённое колхозному поросёнку". А колхозника Овчарова судили за горсть зерна, которую он, будучи голодным, съел в поле.

Но это была лишь верхушка айсберга. На местах зверствовали — для охраны колхозных полей создавали ночные дозоры, подключали пионеров, которые ловили "вредителей" — зачастую своих же голодных односельчан, пытавшихся собрать на колхозном поле хоть что-то, чем можно было накормить детей. Дело осложнялось "малым голодом" 1932–1933 годов, который случился в Центральной части СССР после двухлетней засухи. В 1932 году по "Закону о трёх колосках" были осуждены 22 347 человек, в 1933 году —103 388 человек, а в 1934 году — 36 729 человек.

Закон об опоздании на работу

Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

В 1938 году было издано Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС, которое карало каждого, кто опоздает на работу больше чем на пять минут. Постановление предусматривало при опоздании меньше чем на 20 минут замечание, выговор и перевод на низкооплачиваемую работу на срок до трёх месяцев. Если же рабочий допускал повторные опоздания или опаздывал без уважительной причины больше чем на 20 минут, его увольняли. Например, машиниста Цигломенской электростанции ЦЭС-3 Кошелева за опоздание отдали под суд и приговорили к четырём месяцам принудительных работ с удержанием 20% заработка. Причиной опоздания на смену стала задержка машиниста на вечере, на котором его чествовали как героя за участие в боях на озере Хасан в Монголии.

Закон о запрете покидать рабочее место

Фото © ТАСС / Сергей Желудович

26 июня 1940 года вышел ещё один замечательный Указ президиума Верховного Совета СССР "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений".

Теперь по закону за самовольное оставление рабочего места и невыход на смену гражданин мог получить до шести месяцев исправительных работ. Уволиться или сменить работу можно было только по разрешению директора завода. А выходных не было! Закон об опозданиях и закон о запрете покидать рабочее место очень активно применялись: с конца июня по 31 декабря 1940 года были осуждены 1 648 575 человек. А в 1941 году под суд попало 1 456 185 человек.

В годы войны стало ещё хуже — 26 декабря 1941 года был принят указ "Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий". По этому закону оставление рабочего места на военном предприятии приравнивалось к дезертирству: рабочих судили военные трибуналы, которые давали от пяти до восьми лет лагерей. Если трибуналы усматривали ещё и отягчающие обстоятельства, например вредительство, то могли дать и "вышку".

Закон о самогоноварении

Фото © Shutterstock

Писатель-фантаст Лукьяненко однажды сказал, что все современные дачники делятся на две категории: одни гонят, другие настаивают. В СССР и те и другие рисковали получить крупные неприятности с законом. Борьба с самогоноварением началась сразу после революции. В 1919 году Ленин подписал декрет "О воспрещении на территории страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и спиртосодержащих веществ". Отныне за самогоноварение, продажу, покупку и даже за употребление спиртного можно было угодить за решётку минимум на пять лет!

В 1923 году большевики ввели государственную монополию на производство и продажу алкоголя, а наказание за самогоноварение законодательно закрепили в Уголовном кодексе. Отныне за изготовление спиртосодержащей жидкости грозило от пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. В 1948 году законодательство изменилось — самогонщики могли получить от двух до семи лет лишения свободы.

При Никите Хрущёве закон смягчили. Генсек сам любил опрокинуть рюмку-другую, поэтому закрывал глаза на личное потребление колхозниками самогона или вина, но боролся с "нетрудовыми доходами". По Уголовному кодексу 1960 года изготовление с целью сбыта чачи, самогона, араки, браги и тутовой водки каралось сроком от одного до трёх лет с конфискацией имущества или исправительными работами на этот же срок или крупным денежным штрафом. За повторное преступление можно было получить уже пять лет. Точно такое же наказание было предусмотрено для тех, кто изготавливал самогонные аппараты для продажи.

Закон о валюте

Фото © ТАСС / Бабушкин А.

Очень многие молодые люди, не заставшие СССР, удивятся, но в Стране Советов было запрещено иметь на руках деньги любого другого государства. Статья 88 УК СССР называлась бабочкой. Она предусматривала за продажу или обмен валюты частным лицом существенное наказание — от трёх до восьми лет лагерей с конфискацией имущества и ссылкой на срок до пяти лет. За повторную спекуляцию валютой иностранных государств можно было схлопотать до 15 лет лагерей. Позже по личному указанию Хрущёва наказание ещё больше ужесточилось — за особо крупные операции можно было получить смертную казнь. Так и произошло со знаменитым валютчиком Яном Рокотовым. Собственно, закон был изменён специально для него — у него нашли сотни тысяч долларов. Отменили статью только в 90-е годы.

Переезд в другую страну приравнивали к измене родине

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

По статье 64 УК РСФСР отказ возвращаться на родину из другой страны или бегство за пределы СССР приравнивались к измене родине и считались особо опасным государственным преступлением. Наказание было соответствующим: 10–15 лет лагерей или смертная казнь с конфискацией. Тех, кто всё-таки смог улизнуть от всесильного ока НКВД, в покое не оставляли, отлавливали и казнили. Поэтому многие разведчики-нелегалы, решившие не возвращаться в СССР, скрывались, уезжали в Южную Америку, в Австралию. Точно так же поступали и учёные, решившие не возвращаться из командировок. Любопытно, что знаменитый офицер НКВД Нахман Душанский заслужил настоящую славу в Израиле, тайком переправляя на Запад еврейские семьи через границу СССР в Прибалтике. Даже когда во времена позднего СССР разрешили выезд за рубеж еврейским семьям, отношение к ним было как к предателям — их фактически обирали до нитки и выставляли вон.

Налог на бездетность

Фото © ТАСС / Николай Никитин

Все граждане в СССР, не имевшие детей, с 1941 года платили налог на бездетность. Закон, регулирующий размер налога, назывался "О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР". Его сумма составляла пять-шесть процентов и варьировалась в зависимости от заработка — с зарплаты в 70 рублей и меньше налог не взимался.

По идее, те, кто не мог иметь детей, от налога освобождались, однако фактически это доказать было сложно, да и стыдно. Освобождались от налога инвалиды и душевнобольные. Остальные бездетные граждане: мужчины и замужние женщины, начиная с 18 и до 45 лет, платили налог с каждой зарплаты. Таким образом власти надеялись стимулировать рождаемость, но получалось не очень. Налог был абсурдным — 18-летний юнец должен был платить государству за собственную неразвращённость. Мужчин этот налог оскорблял.

Больше всего досталось крестьянам — в 1949 году налог на бездетных колхозников повысили до 150 рублей в год. Крестьяне, имевшие одного ребёнка, платили 50 рублей в год, двоих детей — 25 рублей в год. По сути, власти ввели просто ещё один налог на сельское население, но при этом хвастались, что в СССР самый низкий подоходный налог в мире.

Авторы Майя Новик