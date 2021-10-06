Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов

Компания "Азербайджанские авиалинии" начала совершать пассажирские рейсы из Баку в Нахичевань (азербайджанский эксклав), используя воздушное пространство Армении. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку — Нахчыван (азербайджанское название. — Прим. Лайфа) — Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении", — отмечается в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что такое решение демонстрирует "решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран".