Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов
Отмечается, что этот шаг демонстрирует готовность Баку к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, "что отвечает интересам всех приграничных стран".
Фото © Pixabay
Компания "Азербайджанские авиалинии" начала совершать пассажирские рейсы из Баку в Нахичевань (азербайджанский эксклав), используя воздушное пространство Армении. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.
"Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку — Нахчыван (азербайджанское название. — Прим. Лайфа) — Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении", — отмечается в сообщении.
В авиакомпании подчеркнули, что такое решение демонстрирует "решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран".
Ранее Лайф рассказывал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "в любое время". В начале года они уже проводили переговоры в трёхстороннем формате при участии Владимира Путина.
Комментариев: 0