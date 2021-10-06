НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов

Отмечается, что этот шаг демонстрирует готовность Баку к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, "что отвечает интересам всех приграничных стран".

6 октября, 05:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания "Азербайджанские авиалинии" начала совершать пассажирские рейсы из Баку в Нахичевань (азербайджанский эксклав), используя воздушное пространство Армении. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку — Нахчыван (азербайджанское название. — Прим. Лайфа) — Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении", — отмечается в сообщении.

Алиев: Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом

Алиев: Нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом

В авиакомпании подчеркнули, что такое решение демонстрирует "решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран".

Ранее Лайф рассказывал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "в любое время". В начале года они уже проводили переговоры в трёхстороннем формате при участии Владимира Путина.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1