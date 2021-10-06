В ЦИК рассказали, кому передадут думский мандат Машкова

Актёр отказался от мандата, который достался ему от директора Театра наций.

Центризбирком России планирует передать депутатский мандат худрука Московского театра Олега Табакова актёра Владимира Машкова директору Государственного музея А.С. Пушкина Евгению Богатырёву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании сегодня.