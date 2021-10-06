В ЦИК рассказали, кому передадут думский мандат Машкова
Владимир Машков. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Актёр отказался от мандата, который достался ему от директора Театра наций.
Центризбирком России планирует передать депутатский мандат худрука Московского театра Олега Табакова актёра Владимира Машкова директору Государственного музея А.С. Пушкина Евгению Богатырёву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании сегодня.
"Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", — говорится в тексте документа.
Напомним, ранее стало известно, что Машков получил вакантный депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной. Актёр вошёл в топ-10 по результатам праймериз "Единой России" в Москве.