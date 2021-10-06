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В ЦИК рассказали, кому передадут думский мандат Машкова

Актёр отказался от мандата, который достался ему от директора Театра наций.

6 октября, 08:03
<p>Владимир Машков. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Владимир Машков. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Центризбирком России планирует передать депутатский мандат худрука Московского театра Олега Табакова актёра Владимира Машкова директору Государственного музея А.С. Пушкина Евгению Богатырёву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании сегодня.

"Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", — говорится в тексте документа.

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Напомним, ранее стало известно, что Машков получил вакантный депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной. Актёр вошёл в топ-10 по результатам праймериз "Единой России" в Москве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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