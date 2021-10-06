Коллекторы раскритиковали новые KPI для судебных приставов

Коллекторы выразили недовольство от планов введения новых KPI (от английского Key Performance Indicators — "ключевые показатели эффективности". — Прим. Лайфа) для судебных приставов, согласно которым 60% проверок рынка должны завершаться выявлением нарушений. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в адрес Минюста РФ, передаёт РБК.

Так, коллекторы раскритиковали новый подход к оценке эффективности надзора Федеральной службы судебных приставов (ФССП), заявив о противоречии нормам закона о рискориентированном надзоре. По их мнению, результаты работы проверок органов должны оцениваться не по количественным показателям, а по эффективности минимизированного ущерба для граждан при взыскании долгов.

Как уточняется в письме НАПКА, из-за новых правил могут возникнуть серьёзные риски злоупотреблений, включая коррупционные, ведь для достижения результатов должностные лица будут ориентироваться на максимальное выявление любых нарушений, притом, как заметил президент НАПКА Эльман Мехтиев, в прошлом году подтверждёнными оказались лишь 9% жалоб граждан, поступивших на коллекторов. В свою очередь они предлагают среди критериев ввести количество повторных жалоб граждан на взыскателей после проведения проверок, число профилактических мероприятий ФССП, направленных на снижение негативных практик, а также долю выявленных и пресечённых случаев незаконного взыскания долгов "чёрными" и "серыми коллекторами".