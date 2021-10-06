НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Коллекторы раскритиковали новые KPI для судебных приставов

Работу хотят оценивать по количеству выявленных нарушений, а не эффективности минимизированного ущерба для граждан. И это совершенно не устраивает специалистов по возврату просроченной задолженности.

6 октября, 07:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Коллекторы выразили недовольство от планов введения новых KPI (от английского Key Performance Indicators — "ключевые показатели эффективности". — Прим. Лайфа) для судебных приставов, согласно которым 60% проверок рынка должны завершаться выявлением нарушений. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в адрес Минюста РФ, передаёт РБК.

Так, коллекторы раскритиковали новый подход к оценке эффективности надзора Федеральной службы судебных приставов (ФССП), заявив о противоречии нормам закона о рискориентированном надзоре. По их мнению, результаты работы проверок органов должны оцениваться не по количественным показателям, а по эффективности минимизированного ущерба для граждан при взыскании долгов.

Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги

Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги

Как уточняется в письме НАПКА, из-за новых правил могут возникнуть серьёзные риски злоупотреблений, включая коррупционные, ведь для достижения результатов должностные лица будут ориентироваться на максимальное выявление любых нарушений, притом, как заметил президент НАПКА Эльман Мехтиев, в прошлом году подтверждёнными оказались лишь 9% жалоб граждан, поступивших на коллекторов. В свою очередь они предлагают среди критериев ввести количество повторных жалоб граждан на взыскателей после проведения проверок, число профилактических мероприятий ФССП, направленных на снижение негативных практик, а также долю выявленных и пресечённых случаев незаконного взыскания долгов "чёрными" и "серыми коллекторами".

А ранее россиянам рассказали, как бороться с "чёрными коллекторами". Оказалось, что с некоторыми категориями граждан им вовсе нельзя взаимодействовать.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Россиянам рассказали, как бороться с чёрными коллекторами

29 августа, 07:27

В России ужесточили правила деятельности НКО-иноагентов

2 октября, 22:20

"Пробиты ранее недостижимые величины": Рост цен на продукты в мире оказался самым динамичным за 40 лет

сегодня в 07:46

"Казалось, что это круто": Белорусская бегунья Тимановская рассказала о "тяжёлой" жизни под охраной в Варшаве

сегодня в 08:23
Life

Премьер Венгрии обвинил Еврокомиссию в росте цен на газ

сегодня в 08:20

Новости партнеров

Layer 1