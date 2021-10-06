В России разработали способ для оценки загруженности парковок с помощью машинного радиозрения

Российские разработчики создали технологию, которая позволяет оценить загруженность парковок во дворах с помощью машинного радиозрения. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Так, в осветительные системы встраивают один или два радиомодуля, которые и отслеживают количество свободных мест на парковках. Данные с них загружаются в единый центр, и система с помощью нейросетевой библиотеки обрабатывает, анализирует и визуализирует полученную информацию в виде тепловых карт, точек, графиков и таблиц, рассказал сооснователь компании-разработчика EMIIA AI Владимир Старостин.

Отмечается, что благодаря интеллектуальному анализу таких данных можно выстраивать предиктивную аналитику и составлять различные рекомендации для городских структур. В НТИ также сообщили, что сейчас ещё разрабатывается сервис, который позволит автомобилистам получать информацию о загруженности парковки по конкретному адресу с помощью чат-бота, встроенного в геоинформационную систему.