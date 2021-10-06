Россияне скупают маски из сериала "Игра в кальмара" на AliExpress

Жители России стали активно интересоваться товарами, связанными с сериалом Netflix "Игра в кальмара", практически сразу после премьеры — рост количества запросов начался спустя пять дней после начала показа картины на сервисе, 22 сентября. А к 5 октября число уникальных ежедневных запросов "Игра в кальмара" и Squid Game перевалило за семь тысяч. К такому выводу пришли аналитики "AliExpress Россия".

"Чаще всего пользователи выбирают для косплея маски, которые носили герои сериала. При этом покупатели предпочитают маски персонала маске ведущего. Популярную тематическую маску можно купить в среднем за 150 рублей с экспресс-доставкой", — говорится в релизе компании, который есть в распоряжении Лайфа.

Отмечается, что спросом пользуются и товары для косплея костюмов главных героев — спортивная зелёная куртка и штаны с номерами игрока и его команды. Их можно приобрести за 1100–2400 рублей. Популярны и наряды организаторов игр — за набор, в который входит сам комбинезон, пояс, перчатки и ремни для камеры, придётся отдать 2000 рублей.

Интересуют россиян также стилизованные под эстетику сериала аксессуары, например визитки или формы для приготовления сахарных сот для TikTok-челленджа Dalgona Candy Challenge. А многие пользователи выбирают сувенирные товары, связанные с проектом Netflix, — брелоки для ключей, футболки, свитшоты и игрушки-фигурки героев.