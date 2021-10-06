YouTube заблокировал каналы признанного виновным в торговле людьми певца R. Kelly
Тем не менее в сервисе YouTube Music песни артиста остаются в публичном доступе и будут предлагаться пользователям.
R. Kelly. Фото © Shutterstock
Видеохостинг YouTube заблокировал каналы рэпера Ар Келли (R. Kelly), которого в сентябре текущего года признали виновным по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Bloomberg.
"Мы можем подтвердить, что мы закрыли два канала, связанных с Ар Келли, в соответствии с нашими руководящими принципами ответственности", — говорится в заявлении представителей сервиса.
Однако в YouTube Music песни артиста остаются в публичном доступе и будут предлагаться пользователям.
Напомним, Ар Келли арестовали в июле 2019 года в Чикаго, а иск против него был подан в Нью-Йорке. Обвинение содержало 13 пунктов. По версии следствия, артист возглавлял группировку, состоявшую из охранников, водителей и менеджеров, которая причастна к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию. Впервые в сексуальном насилии певца обвинили ещё в 1997 году. А в 1994 году Ар Келли женился на 15-летней певице Алие. Однако брак был признан незаконным из-за возраста девушки. Позже она погибла в авиакатастрофе.
Проверьте чаты немедленно: Какие слова и картинки запрещены в WhatsApp и как не попасть из-за них за решётку
Ранее Лайф рассказывал, что YouTube заблокировал канал казахского блогера, который организовывал "языковые патрули". Ранее Куату Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет за разжигание межнациональной розни.
Комментариев: 0