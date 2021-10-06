YouTube заблокировал каналы признанного виновным в торговле людьми певца R. Kelly

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы рэпера Ар Келли (R. Kelly), которого в сентябре текущего года признали виновным по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы можем подтвердить, что мы закрыли два канала, связанных с Ар Келли, в соответствии с нашими руководящими принципами ответственности", — говорится в заявлении представителей сервиса.

Однако в YouTube Music песни артиста остаются в публичном доступе и будут предлагаться пользователям.

Напомним, Ар Келли арестовали в июле 2019 года в Чикаго, а иск против него был подан в Нью-Йорке. Обвинение содержало 13 пунктов. По версии следствия, артист возглавлял группировку, состоявшую из охранников, водителей и менеджеров, которая причастна к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию. Впервые в сексуальном насилии певца обвинили ещё в 1997 году. А в 1994 году Ар Келли женился на 15-летней певице Алие. Однако брак был признан незаконным из-за возраста девушки. Позже она погибла в авиакатастрофе.