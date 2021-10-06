НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

YouTube заблокировал каналы признанного виновным в торговле людьми певца R. Kelly

Тем не менее в сервисе YouTube Music песни артиста остаются в публичном доступе и будут предлагаться пользователям.

6 октября, 07:42
<p>R. Kelly. Фото © Shutterstock</p>

R. Kelly. Фото © Shutterstock

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы рэпера Ар Келли (R. Kelly), которого в сентябре текущего года признали виновным по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы можем подтвердить, что мы закрыли два канала, связанных с Ар Келли, в соответствии с нашими руководящими принципами ответственности", — говорится в заявлении представителей сервиса.

Леди Гага отказалась петь хит опального рэпера R. Kelly после секс-скандала

Леди Гага отказалась петь хит опального рэпера R. Kelly после секс-скандала

Однако в YouTube Music песни артиста остаются в публичном доступе и будут предлагаться пользователям.

Напомним, Ар Келли арестовали в июле 2019 года в Чикаго, а иск против него был подан в Нью-Йорке. Обвинение содержало 13 пунктов. По версии следствия, артист возглавлял группировку, состоявшую из охранников, водителей и менеджеров, которая причастна к вовлечению женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию. Впервые в сексуальном насилии певца обвинили ещё в 1997 году. А в 1994 году Ар Келли женился на 15-летней певице Алие. Однако брак был признан незаконным из-за возраста девушки. Позже она погибла в авиакатастрофе.

Проверьте чаты немедленно: Какие слова и картинки запрещены в WhatsApp и как не попасть из-за них за решётку

Проверьте чаты немедленно: Какие слова и картинки запрещены в WhatsApp и как не попасть из-за них за решётку

Ранее Лайф рассказывал, что YouTube заблокировал канал казахского блогера, который организовывал "языковые патрули". Ранее Куату Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет за разжигание межнациональной розни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Удалённые с YouTube немецкие каналы RT подали апелляции

1 октября, 10:45

"У него лицо пьяницы": Врачи раскрыли, что могло случиться с Элджеем, который за считаные недели превратился в старика

4 октября, 12:18

Россияне скупают маски из сериала "Игра в кальмара" на AliExpress

сегодня в 07:22

Новая девушка Тимати стала жертвой позора, когда выяснилось, по какому принципу она выбирает одежду

сегодня в 07:18

Подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем пришёл в себя

сегодня в 08:19

Новости партнеров

Layer 1