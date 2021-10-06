Динамика мирового роста цен на продукты за последний год стала самой серьёзной с 70-х годов прошлого столетия, а индекс продовольствия увеличился на 27%. Об этом заявил основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

"Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов", — приводит его слова Ura.ru.

При этом тогда, уточнил аналитик, динамичный рост цен был связан с финансовыми изменениями и за последние 40 лет такого повышения стоимости продуктов не случалось. Кроме того, цены растут взаимосвязано, ведь дорожает не только плодоовощная продукция или молоко, но и корма с удобрениями.

"Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична", — добавил Федяков, заметив, что в какой-то момент предельный уровень роста будет нащупан.

В 2021 году даже сезонные товары не слишком влияют на снижение цен, как раньше, добавил зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.