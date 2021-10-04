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Регион
Опубликовано 4 октября 2021, 11:02

Машков получит вакантный депутатский мандат директора Театра наций

Фото © ТАСС / Никитченко Елена

Фото © ТАСС / Никитченко Елена

Российский актёр вошёл в топ-10 по результатам предварительного голосования "Единой России" в Москве.

Народный артист России Владимир Машков всё же станет депутатом Госдумы. Центризбирком намерен передать ему вакантный мандат директора Театра наций Марии Ревякиной.

"Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", — говорится в проекте постановления ЦИК.

Владимир Машков: Избиратели поверили не обещаниям конкурентов, а народной программе "Единой России"
Владимир Машков: Избиратели поверили не обещаниям конкурентов, а народной программе "Единой России"

Как сообщал Лайф, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков вошёл в топ-10 по результатам праймериз "Единой России" в Москве.

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Роман Имполитов
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