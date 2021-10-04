Машков получит вакантный депутатский мандат директора Театра наций

Российский актёр вошёл в топ-10 по результатам предварительного голосования "Единой России" в Москве.

Народный артист России Владимир Машков всё же станет депутатом Госдумы. Центризбирком намерен передать ему вакантный мандат директора Театра наций Марии Ревякиной.