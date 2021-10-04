Машков получит вакантный депутатский мандат директора Театра наций
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Российский актёр вошёл в топ-10 по результатам предварительного голосования "Единой России" в Москве.
Народный артист России Владимир Машков всё же станет депутатом Госдумы. Центризбирком намерен передать ему вакантный мандат директора Театра наций Марии Ревякиной.
"Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", — говорится в проекте постановления ЦИК.
Как сообщал Лайф, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков вошёл в топ-10 по результатам праймериз "Единой России" в Москве.