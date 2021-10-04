Шторм на Сахалине выбросил на побережье горы спизул
Местные жители принялись активно собирать необычный улов.
Фото © Instagram/fishing_island_sakhalin
Шторм на Сахалине выбросил на побережье горы спизул. Видео © Instagram/fishing_island_sakhalin
На острове Кунашир ракушки сахалинской спизулы (двустворчатый моллюск) были выкинуты на берег в результате ночного шторма. Видеокадры опубликовали в группе "Клуб сахалинских рыбаков".
Жители Сахалина активно собирают моллюсков вёдрами и мешками, а в соцсетях люди иронизируют и просят поделиться. Спизула является деликатесом, обитающим в Охотском и Японском морях.
Ранее в Сахалинской области полицейские обнаружили другой улов — наркоторговцев с запрещённым товаром на сумму более 50 миллионов рублей.
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