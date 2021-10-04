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Шторм на Сахалине выбросил на побережье горы спизул

Местные жители принялись активно собирать необычный улов.

4 октября, 07:49

Фото © Instagram/fishing_island_sakhalin

Шторм на Сахалине выбросил на побережье горы спизул. Видео © Instagram/fishing_island_sakhalin

На острове Кунашир ракушки сахалинской спизулы (двустворчатый моллюск) были выкинуты на берег в результате ночного шторма. Видеокадры опубликовали в группе "Клуб сахалинских рыбаков".

Жители Сахалина активно собирают моллюсков вёдрами и мешками, а в соцсетях люди иронизируют и просят поделиться. Спизула является деликатесом, обитающим в Охотском и Японском морях.

На Сахалине в бухту вылились нефтепродукты из старого судна

На Сахалине в бухту вылились нефтепродукты из старого судна

Ранее в Сахалинской области полицейские обнаружили другой улов наркоторговцев с запрещённым товаром на сумму более 50 миллионов рублей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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