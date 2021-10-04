Шторм на Сахалине выбросил на побережье горы спизул

На острове Кунашир ракушки сахалинской спизулы (двустворчатый моллюск) были выкинуты на берег в результате ночного шторма. Видеокадры опубликовали в группе "Клуб сахалинских рыбаков".

Жители Сахалина активно собирают моллюсков вёдрами и мешками, а в соцсетях люди иронизируют и просят поделиться. Спизула является деликатесом, обитающим в Охотском и Японском морях.