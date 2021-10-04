Минфин предложил вернуть налог на апартаменты

Минфин предложил вернуть НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого участия, который был отменён в 2010 году. Об этом сообщается в приложении к основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы, разработанном ведомством.



Согласно документу, в ближайшие три года министерство намерено отменить "освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве", который был заключён в соответствии с ФЗ-214.