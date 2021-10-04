Минфин предложил вернуть налог на апартаменты
Такая недвижимость сейчас считается нежилой, в которой нельзя, например, получить постоянную регистрацию.
Фото © Pexels
Минфин предложил вернуть НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого участия, который был отменён в 2010 году. Об этом сообщается в приложении к основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы, разработанном ведомством.
Согласно документу, в ближайшие три года министерство намерено отменить "освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве", который был заключён в соответствии с ФЗ-214.
На данный момент правовой статус такой недвижимости не определён, несмотря на многократные попытки это сделать. По закону апартаменты — это нежилая коммерческая недвижимость, в которой нельзя, например, получить постоянную регистрацию, а цены на коммунальные услуги выше, чем в обычных квартирах.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан. В апреле Лайф сообщил о том, что в Госдуму внесли законопроект о статусе апартаментов.
Комментариев: 0