Сноуден уличил Цукерберга в попытке представить Facebook жертвой

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг хочет сделать из компании жертву некоторых пробелов в американском законодательстве. Такое мнение он выразил, комментируя ответ миллиардера на обвинения в безразличном отношении к безопасности пользователей, звучавшие в адрес соцсети после сообщений о якобы выставленных на продажу после глобального сбоя данных 1,5 млрд пользователей "Фейсбука".

"Цукерберг отвечает на глобальный сбой и национальный скандал заявлением, что Facebook здесь настоящая жертва, и скромным предложением конгрессу рассмотреть законодательные ограничения на использование подростками интернет-услуг, определить способы верификации, ограничить приватность данных подростков", — написал Эдвард Сноуден в "Твиттере".

Напомним, экс-менеджер компании Фрэнсис Хауген 5 октября выступила с разоблачительной речью в Сенате США на тему игнорирования Facebook результатов исследований о вреде своей продукции для детей. Причём о желании компании увеличить прибыль в ущерб интересам общества она заявила ещё до того, как 4 октября произошёл глобальный сбой сервисов соцсети. В свою очередь гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения в алчности. Он задал в своей публикации вопросы и в адрес Конгресса США — об установлении правил для молодёжной аудитории пользователей соцсетей.