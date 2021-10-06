Эксперт описал ситуацию на энергорынке Европы анекдотом про грызущих кактус мышей
По словам специалиста, причиной кризиса стал совсем не газ, а неверная модель рынка, которую положили в существующую энергетическую европейскую систему.
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Ситуация на энергетическом рынке Европы, который переживает кризис, похожа на анекдот про мышек, которые плакали, но продолжали грызть кактус. Таким мнением поделился с Лайфом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
"Решение есть — можно согласовать поставки газа по "Северному потоку – 2". И здесь уже вопрос к европейцам. Для них это выглядит как некое признание поражения, и находятся они в такой ситуации, как в анекдоте: "мышки плакали, но продолжали есть кактус", — отметил эксперт.
По его словам, ситуация на энергорынке развивалась по нарастающей — началось всё с отказа от долгосрочных контрактов и слишком большой ставки на спотовый рынок. А после на газовый кризис наложился первый серьёзный кризис возобновляемой энергии, так как ветряки на Северном море не дали желаемого результата. Теперь же в игру вступила и биржевая спекуляция.
"На самом деле газ тут не при чём, а виновата неверная модель рынка, которую положили в нынешнею энергетическую систему Европы. Не газ виноват, а регуляторы, которые совершенно неверно оценили риски перехода на новую систему. И им просто неприятно признать ошибку", — заключил Симонов.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания, Греция и Румыния хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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