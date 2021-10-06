Эксперт описал ситуацию на энергорынке Европы анекдотом про грызущих кактус мышей

Ситуация на энергетическом рынке Европы, который переживает кризис, похожа на анекдот про мышек, которые плакали, но продолжали грызть кактус. Таким мнением поделился с Лайфом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Решение есть — можно согласовать поставки газа по "Северному потоку – 2". И здесь уже вопрос к европейцам. Для них это выглядит как некое признание поражения, и находятся они в такой ситуации, как в анекдоте: "мышки плакали, но продолжали есть кактус", — отметил эксперт.

По его словам, ситуация на энергорынке развивалась по нарастающей — началось всё с отказа от долгосрочных контрактов и слишком большой ставки на спотовый рынок. А после на газовый кризис наложился первый серьёзный кризис возобновляемой энергии, так как ветряки на Северном море не дали желаемого результата. Теперь же в игру вступила и биржевая спекуляция.

"На самом деле газ тут не при чём, а виновата неверная модель рынка, которую положили в нынешнею энергетическую систему Европы. Не газ виноват, а регуляторы, которые совершенно неверно оценили риски перехода на новую систему. И им просто неприятно признать ошибку", — заключил Симонов.