Премьер Венгрии обвинил Еврокомиссию в росте цен на газ
По мнению политика, к энергокризису привела ошибочная стратегия еврокомиссаров, в том числе в части "зелёных" норм.
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Ошибочная стратегия Еврокомиссии является одной из главных причин энергетического кризиса с повышением цен на топливо в Европе. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС — Западные Балканы в среду. По его словам, Страсбург должен изменить часть своих "зелёных" норм, иначе платить за это придётся всем.
"Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен — это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые "зеленые" нормы, иначе все будут страдать", — предупредил Орбан.
Ранее в среду Лайф сообщал, что цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1600 за тысячу кубометров.
Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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