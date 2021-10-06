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Премьер Венгрии обвинил Еврокомиссию в росте цен на газ

По мнению политика, к энергокризису привела ошибочная стратегия еврокомиссаров, в том числе в части "зелёных" норм.

6 октября, 08:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Ошибочная стратегия Еврокомиссии является одной из главных причин энергетического кризиса с повышением цен на топливо в Европе. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС — Западные Балканы в среду. По его словам, Страсбург должен изменить часть своих "зелёных" норм, иначе платить за это придётся всем.

"Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен — это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые "зеленые" нормы, иначе все будут страдать", — предупредил Орбан.

Ранее в среду Лайф сообщал, что цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1600 за тысячу кубометров.

Еврокомиссия ожидает снижения цен на газ лишь к весне

Еврокомиссия ожидает снижения цен на газ лишь к весне

Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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