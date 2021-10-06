Премьер Венгрии обвинил Еврокомиссию в росте цен на газ

Ошибочная стратегия Еврокомиссии является одной из главных причин энергетического кризиса с повышением цен на топливо в Европе. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС — Западные Балканы в среду. По его словам, Страсбург должен изменить часть своих "зелёных" норм, иначе платить за это придётся всем.

"Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен — это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые "зеленые" нормы, иначе все будут страдать", — предупредил Орбан.

Ранее в среду Лайф сообщал, что цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1600 за тысячу кубометров.