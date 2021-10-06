Революции не случилось: Как "Матч ТВ" без тендера сумел сохранить права на РПЛ Ещё месяц назад СМИ активно трубили о возможной революции в мире телеправ на главную футбольную лигу страны. На деле же ситуация завершилась куда более прозаично. 5 октября, 21:40 Фото © Sport-Express / TASS / Федор Успенский

5 октября 2021 года — один из самых знаковых и наполненных событиями дней в истории российского футбола, а особенно нашей Премьер-лиги. Руководителя сменили — вместо Сергея Прядкина теперь будет Ашот Хачатурянц, да и с форматом на следующий сезон определились. Закрыли и ещё один важный вопрос: турнир остаётся на телеканале "Матч ТВ", несмотря на все слухи о возможном тендере.

"Смогли донести свою позицию до клубов"

Пока многие болельщики ждали чего-нибудь революционного и прорывного в этом вопросе, клубы РПЛ решили раскрутить данную ситуацию совсем по иному сценарию и отказались от идеи проводить тендер за право на показ матчей главного турнира России. Да и телеканал "Матч ТВ" вроде как улучшил своё предложение, поравнявшись в этом вопросе с прямыми конкурентами.

— Мы рады, что смогли донести свою позицию до всех клубов лиги и убедить их в правильности выбора в нашу пользу. Была проделана колоссальная работа за последние месяцы, но сегодня она не заканчивается — впереди масштабное обновление всех наших цифровых платформ и большой набор опций для зрителей. Кроме того, мы приняли решение о более тесном сотрудничестве с клубами и лигой для обеспечения максимального освещения новых сезонов нашего чемпионата. РПЛ остаётся на "Матч ТВ" ещё как минимум на четыре сезона!" — написал в своём телеграм-канале генеральный продюсер "Матча" Александр Тащин.

Ашот Хачатурянц. Фото © РФС

Будем честны, но с учётом всех изменений в управлении РПЛ такое решение было абсолютно ожидаемым. Разумеется, что расставаться просто так с таким важным активом, как Российская премьер-лига, "Матч ТВ" не хотел. Да и президент РФС Александр Дюков вряд ли желал, чтобы турнир уходил с большого экрана. Тем более что с "Матчем" за это время успели хорошо сработаться. Впрочем, ответ на все важные вопросы пришлось держать новому боссу РПЛ Ашоту Хачатурянцу.

— Контракт вырос значительно. Руководители рабочей группы дадут комментарий на этот счёт. Да, тендера не будет. Почему не будет тендера? Давайте на этот вопрос ответит руководитель группы, которая принимала это решение. Конкурс как таковой не был объявлен. Решение о проведении конкурса было, но сам конкурс может быть объявлен, когда сформировано техническое задание. А оно не было сформулировано. Поэтому "Матч ТВ", значительно улучшив предложение, до конкурса согласовал основные условия соглашения. Я считаю это правильным, — отметил Хачатурянц.

И вот здесь возникают небольшие нестыковки. То есть последний месяц в СМИ активно гуляла информация о тендере, конкурсе и конкуренции, а по факту его не было? Иными словами, "Матч ТВ" особо-то и подвигать никто не собирался, а просто просили улучшить нынешний контракт. Если да, то ситуация крайне странная. К тому же ещё пару недель назад активно обсуждалась информация о том, что клубы РПЛ предложение "Матча" отвергли, а теперь все единогласно поддержали. Да ещё и в день, когда у лиги появился новый руководитель — человек из РФС.

— Мы изучили ситуацию, заказали исследование у европейской компании о потенциальной стоимости телеправ. Были определены критерии в процессе изучения материалов, мы превысили максимально ожидаемую сумму. Обсудили ситуацию, взяли в учёт многолетнее сотрудничество с "Матч ТВ". Отрицать их преимущества бессмысленно. Единогласно приняли их предложение. Цель была достигнута до проведения тендера. Решение принималось не на пустом месте. Мы изучили предложения, но сумма от ГПМ существенна, превышает 100 миллионов долларов на сезон, — заявил Sport24 генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Цифры и правда любопытные: по данным СМИ, "Матч ТВ" обещает более шести миллиардов рублей в первые два года контракта с возможностью увеличения этой цифры ещё на один миллиард. Сама же стоимость телеправ на РПЛ выросла на 320% с 6,8 до 28,6 млрд рублей за четыре года. Впрочем, официальные данные на этот счёт, что логично, пока абсолютно не известны.

Что будет с конкурентами?

Соперничество "Матч ТВ" готов был навязать сервис "Okko Спорт", который продолжает транслировать на территории РФ чемпионаты Англии, Испании, США и ряд других крупных соревнований. Разумеется, что РПЛ во всей этой истории могла стать главным козырем в рукаве молодой и крайне дерзкой компании. Особенно с учётом того, что АПЛ со следующего года переезжает на "Матч". По сути, у Okko остаётся лишь чемпионат Испании.

— С нетерпением ждём информации о старте тендера. Уверен, это станет позитивным сигналом для рынка, а результат позволит улучшить финансовое самочувствие клубов и обеспечить более высокий уровень футбола, — заявлял генеральный директор "Okko Спорт" Олег Манжа.

Причём сервис готов был показывать матчи РПЛ бесплатно. Пусть и не в лучшем качестве, но для зрителей это могло быть существенным плюсом. Более того, часть игр планировалось транслировать на "Первом" или "Рен-ТВ". Однако всё это останется лишь мечтой Okko, в команде которого теперь и целая бригада комментаторов с "Телеспорта" — ещё одного раздражителя для "Матч ТВ".

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Что будет теперь с сервисом Okko Sport — большой вопрос. По сути, Английская премьер-лига была его главным активом, который со следующего сезона окажется в руках "Матча". РПЛ также не стала уходить от федерального канала. Вряд ли чемпионаты Испании или же Аргентины и США будут так интересны для широкой аудитории. К примеру, спортивный журналист Илья Казаков уверен, что такое решение клубов РПЛ означает конец этого проекта. И ведь, по сути, это была даже не борьба за одну конкретную лигу, это была битва за жизнь. Вряд ли "Матч ТВ" без флагманского проекта существовал бы так же уверенно.

— "Окко", вероятно, можно закрывать. Как это ни прискорбно, — написал Казаков в своём телеграм-канале.

В любом случае клубы РПЛ сегодня удивили. Сначала ратуя за тендер и его проведение, они словно на переправе сменили верных коней да решили пойти в другую сторону. "Матч ТВ" же теперь обещает совершенствовать продукт и улучшать его изо дня в день. Посмотрим, чем будут наполнены ближайшие четыре года и не возникнет ли за это время необходимости нового тендера.

Авторы Шамиль Гаджиев