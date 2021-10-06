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В "Аталанте" заявили, что не собираются продавать Миранчука зимой

Ранее появилась информация, что клуб из Бергамо намерен избавиться от хавбека в самое ближайшее время.

6 октября, 08:57
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

"Аталанта" не планирует продавать российского полузащитника Алексея Миранчука ближайшей зимой. Об этом порталу Eurostavka сообщил спортивный директор клуба Джованни Сартори.

Ранее ряд СМИ сообщили, что клуб из Бергамо намерен избавиться от Миранчука в самое ближайшее время из-за того, что он не проходит в состав команды.

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"Это неправда. Нам трудно комментировать такие слухи, когда нет никакой конкретики. На данный момент Алексей — игрок "Аталанты", — заявил Сартори.

Добавим, что Алексей Миранчук стал игроком "Аталанты" в 2020 году. В нынешнем сезоне он четыре раза выходил на поле, однако не отметился результативными действиями.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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