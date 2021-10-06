В "Аталанте" заявили, что не собираются продавать Миранчука зимой

"Аталанта" не планирует продавать российского полузащитника Алексея Миранчука ближайшей зимой. Об этом порталу Eurostavka сообщил спортивный директор клуба Джованни Сартори.

Ранее ряд СМИ сообщили, что клуб из Бергамо намерен избавиться от Миранчука в самое ближайшее время из-за того, что он не проходит в состав команды.

"Это неправда. Нам трудно комментировать такие слухи, когда нет никакой конкретики. На данный момент Алексей — игрок "Аталанты", — заявил Сартори.