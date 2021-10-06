"Честь и гордость страны": Украинский депутат и борец Беленюк намерен продать свою золотую олимпийскую медаль
Для этого спортсмен планирует провести аукцион, а все вырученные деньги направить на благотворительность.
Фото © ТАСС / Pavlo Bahmut / Ukrinform via ZUMA Press Wire
Украинский борец и депутат Верховной рады Жан Беленюк в своём фейсбуке рассказал, что хочет продать свою золотую медаль Олимпийских игр в Токио.
"Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привёз из Токио. Она — честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но ещё я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать её", — написал Беленюк.
При этом все вырученные от продажи награды деньги спортсмен намерен передать на благотворительность.
Напомним, Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио, одержав победу в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.
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