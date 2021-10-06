"Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привёз из Токио. Она — честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но ещё я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать её", — написал Беленюк.