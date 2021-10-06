НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Беловежской пуще ищут Деда Мороза на зарплату в $400

Круглый год новогодний волшебник должен встречать гостей в своём поместье "в самом большом и древнем лесу Европы".

6 октября, 10:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CIqVOqmpHS5/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belovezhskaya_pushcha</a></p>

Фото © Instagram / belovezhskaya_pushcha

Белорусский национальный парк "Беловежская пуща" опубликовал объявление о поиске мужчины, который мог бы взять на себя роль новогоднего волшебника — Деда Мороза. Вакансия размещена на официальном сайте государственного природоохранного учреждения.

Жить в пуще волшебный персонаж должен круглый год. Как уточняется в требованиях к вакансии культуролога, соискатель должен быть мужчиной с высшим или средним специальным образованием. При этом он должен иметь опыт работы по специальности не менее двух лет. Деду Морозу обещают предоставить общежитие и выплачивать зарплату в 1000 белорусских рублей (около $398).

Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Как писал Лайф, в России есть вакансии для пенсионеров с зарплатой больше 100 тысяч. Правда, для них, как правило, нужны солидные знания и навыки. А может быть, и готовность к переезду.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Кремле сожалеют из-за закрытия бюро "Комсомольской правды" в Белоруссии

сегодня в 09:50

Суд ЕС признал Польшу виновной по делу о вырубке деревьев в Беловежской пуще

17 апреля 2018, 09:59

Павел Глоба назвал шесть знаков зодиака, к которым в 2022 году удача сама будет плыть в руки

сегодня в 09:08

Возбуждено ещё 4 уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области

сегодня в 11:13

В России продолжится развитие Рунета, заявила Матвиенко

сегодня в 11:13

Новости партнеров

Layer 1