В Беловежской пуще ищут Деда Мороза на зарплату в $400

Белорусский национальный парк "Беловежская пуща" опубликовал объявление о поиске мужчины, который мог бы взять на себя роль новогоднего волшебника — Деда Мороза. Вакансия размещена на официальном сайте государственного природоохранного учреждения.

Жить в пуще волшебный персонаж должен круглый год. Как уточняется в требованиях к вакансии культуролога, соискатель должен быть мужчиной с высшим или средним специальным образованием. При этом он должен иметь опыт работы по специальности не менее двух лет. Деду Морозу обещают предоставить общежитие и выплачивать зарплату в 1000 белорусских рублей (около $398).