В Беловежской пуще ищут Деда Мороза на зарплату в $400
Круглый год новогодний волшебник должен встречать гостей в своём поместье "в самом большом и древнем лесу Европы".
Фото © Instagram / belovezhskaya_pushcha
Белорусский национальный парк "Беловежская пуща" опубликовал объявление о поиске мужчины, который мог бы взять на себя роль новогоднего волшебника — Деда Мороза. Вакансия размещена на официальном сайте государственного природоохранного учреждения.
Жить в пуще волшебный персонаж должен круглый год. Как уточняется в требованиях к вакансии культуролога, соискатель должен быть мужчиной с высшим или средним специальным образованием. При этом он должен иметь опыт работы по специальности не менее двух лет. Деду Морозу обещают предоставить общежитие и выплачивать зарплату в 1000 белорусских рублей (около $398).
Как писал Лайф, в России есть вакансии для пенсионеров с зарплатой больше 100 тысяч. Правда, для них, как правило, нужны солидные знания и навыки. А может быть, и готовность к переезду.
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