Сын Игоря Талькова: Отца убили демонстративно, напоказ

Музыкант Игорь Тальков – младший спустя 30 лет после смерти отца, который был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный", в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал, что пытался разобраться в гибели родителя "и, насколько смог, докопался до этого корня".

"Моего отца убили демонстративно, напоказ. Мол, смотрите, вот мы днём во дворце спорта, где два наряда ОМОНа, где полные гримёрки звёзд, убиваем топового артиста, подставляя всех участников. Мне абсолютно не был важен исполнитель — это в любом случае заблудшая душа. Мне был важен корень. И, насколько смог, я докопался до этого корня", — отметил Тальков.

Собеседник издания добавил, что его отец сделал для мира всё, что мог, и показал, какой наша страна может быть в идеале. По словам музыканта, впервые после смерти папы он заплакал в тот момент, когда в крышку гроба стали забивать гвозди, так как тогда он осознал произошедшее.

"Я девятилетний держал маму за руку, а за моей спиной тысячи людей — чуть ли не четверть Москвы. И тогда я сказал маме: "Всё! Теперь я Игорь Тальков". У меня с отцом одно задание на двоих. И когда я оставил себе данные мне при рождении имя и фамилию — я это сделал как будто авансом", — отметил артист.

Тальков-младший также признался, что после известия о смерти отца на одно мгновение почувствовал радость, так как певец ассоциировался у него с ужасом из-за жестоких методов воспитания. Музыкант поделился, что смог простить себя за это лишь в 37 лет. При этом он добавил, что, повзрослев, стал понимать позицию отца, который "максимально концентрированно пытался дать всё, что мог, готовя к этому миру". Однако Тальков-младший подчеркнул, что в воспитании своих сыновей таких методов, а именно физического воздействия, не применяет.

"По сравнению с тем, как воспитывал меня отец, я нашёл более совершенную модель воспитания: отношусь к ним как к мужчинам и не ломаю их. Мне повезло — они меня слушаются. Что было бы, если бы они меня не воспринимали, трудно сказать", — добавил артист.

Игорь Тальков – младший, который, как и отец, стал музыкантом, оценил современных исполнителей и заявил, что "сегодня искусство деградирует". Так, по его мнению, творчество Макса Коржа — "дно", в котором нет музыки, но есть продукт, созданный дорогими профессионалами и грамотно поданный куда нужно.

"Очень жаль, что наш народ ведётся на то, что его кормят пенопластом с кетчупом. Вроде заходит, а полезно или нет — никто и не задумывается", — заключил артист.