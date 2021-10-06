Эксперт: Добровольная явка в полицию повышает шансы Раковой на домашний арест

Бывшей вице-президентше Сбербанка Марине Раковой, которая сегодня утром была задержана по делу о хищении свыше 50 миллионов рублей, могут избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал адвокат Алексей Михальчик. Грамотный юрист сможет выстроить линию защиты подозреваемой, отталкиваясь от того факта, что она сама пришла в полицию, причём тот факт, что она несколько дней находилась в розыске, даже может сыграть ей на руку.

"Добровольная явка как раз может стать залогом, что в отношении неё будет избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, например домашний арест или подписка о невыезде. Здесь мы можем увидеть тактический ход защиты. То есть пошёл скандал, что она сбежала, но затем она вполне могла сама прийти с адвокатами и сказать: "А чего вы меня ищете?" И суд по-другому уже отнесётся, так как она сама пришла", — рассуждает собеседник Лайфа.

Сам по себе розыск, как объясняет Михальчик, не является стопроцентным основанием для ареста, но в законе прописано, что попытка побега должна быть пресечена. Поэтому если на меру пресечения метания Раковой могут и не влиять, то на итоговом приговоре, если дело дойдёт до суда, непременно отразятся.

"Если же говорить о вынесении приговора, то для суда не должно иметь значения, пытался человек скрыться или нет. Но на практике зачастую так бывает, что суд учитывает поведение человека в процессе следствия. Это неформальный подход, но он выливается во вполне реальные сроки, то есть когда человек находился в розыске, то наказание для него будет хоть и чуть-чуть, но пожёстче", — заключил управляющий партнёр адвокатского бюро "Михальчик и партнёры ЮК".