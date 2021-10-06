Эксперты не нашли поломки тормозов в авто устроившей три ДТП жительницы Сыктывкара

Эксперты осмотрели автомобиль Suzuki, принадлежащий жительнице Сыктывкара Ирине Шеремет, устроившей три ДТП подряд, и не обнаружили неисправных тормозов, которыми женщина объясняла аварии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По мнению специалистов, с педалями, тормозной жидкостью и ручником всё было в порядке.

Один из пострадавших от действий Ирины — восьмилетний мальчик Филипп — на днях был выведен из искусственной комы. Он уже пришёл в сознание и может потихоньку двигаться, по прогнозам врачей, ребёнок сможет полностью поправиться. Скоро мальчика планируют перевести на самостоятельное питание.