Эксперты не нашли поломки тормозов в авто устроившей три ДТП жительницы Сыктывкара
В то же время пострадавший восьмилетний мальчик недавно был выведен из искусственной комы, врачи прогнозируют его полное выздоровление.
Автомобиль Ирины после трёх ДТП. Фото © СУ СКР по Республике Коми
Эксперты осмотрели автомобиль Suzuki, принадлежащий жительнице Сыктывкара Ирине Шеремет, устроившей три ДТП подряд, и не обнаружили неисправных тормозов, которыми женщина объясняла аварии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По мнению специалистов, с педалями, тормозной жидкостью и ручником всё было в порядке.
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Один из пострадавших от действий Ирины — восьмилетний мальчик Филипп — на днях был выведен из искусственной комы. Он уже пришёл в сознание и может потихоньку двигаться, по прогнозам врачей, ребёнок сможет полностью поправиться. Скоро мальчика планируют перевести на самостоятельное питание.
Напомним, тройное ДТП произошло 1 октября. Всё началось с того, что Ирина сбила восьмилетнего мальчика на зебре на улице Орджоникидзе, затем её автомобиль вынесло на тротуар, где она угробила женщину-пешехода. Позднее на перекрёстке автоледи врезалась в "фольксваген", его водитель пострадал. Следователям она объяснила, что у автомобиля отказали тормоза. В отношении Ирины возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.
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