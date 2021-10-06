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Эксперты не нашли поломки тормозов в авто устроившей три ДТП жительницы Сыктывкара

В то же время пострадавший восьмилетний мальчик недавно был выведен из искусственной комы, врачи прогнозируют его полное выздоровление.

6 октября, 10:27
<p>Автомобиль Ирины после трёх ДТП. Фото © <a href="https://komi.sledcom.ru/news/item/1615889/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Республике Коми</a></p>

Автомобиль Ирины после трёх ДТП. Фото © СУ СКР по Республике Коми

Эксперты осмотрели автомобиль Suzuki, принадлежащий жительнице Сыктывкара Ирине Шеремет, устроившей три ДТП подряд, и не обнаружили неисправных тормозов, которыми женщина объясняла аварии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По мнению специалистов, с педалями, тормозной жидкостью и ручником всё было в порядке.

Жертв могло быть больше: Мужчина с ребёнком в последний момент увернулись от авто виновницы трёх ДТП подряд

Жертв могло быть больше: Мужчина с ребёнком в последний момент увернулись от авто виновницы трёх ДТП подряд

Один из пострадавших от действий Ирины — восьмилетний мальчик Филипп — на днях был выведен из искусственной комы. Он уже пришёл в сознание и может потихоньку двигаться, по прогнозам врачей, ребёнок сможет полностью поправиться. Скоро мальчика планируют перевести на самостоятельное питание.

Напомним, тройное ДТП произошло 1 октября. Всё началось с того, что Ирина сбила восьмилетнего мальчика на зебре на улице Орджоникидзе, затем её автомобиль вынесло на тротуар, где она угробила женщину-пешехода. Позднее на перекрёстке автоледи врезалась в "фольксваген", его водитель пострадал. Следователям она объяснила, что у автомобиля отказали тормоза. В отношении Ирины возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.

Виновница трёх ДТП подряд в Сыктывкаре оказалась женой экс-министра Коми

Виновница трёх ДТП подряд в Сыктывкаре оказалась женой экс-министра Коми

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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