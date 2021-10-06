Британские учёные подтвердили взаимосвязь между аллергией и расстройствами психики

Британские учёные подтвердили: существующее научное мнение о том, что проявление аллергии часто сопровождается психическими расстройствами, имеет право на существование. К такому выводу они пришли, проанализировав данные из биобанка Великобритании. Статья опубликована в журнале Британского общества аллергии и клинической иммунологии Clinical and Experimental Allergy.

Так, результаты исследований, проведённых ранее, указывали на наличие наблюдаемой связи между психическим здоровьем и распространёнными аллергическими заболеваниями — астмой, атопическим дерматитом и сенной лихорадкой, однако характер этого взаимодействия оставался неясным. Кроме того, некоторые учёные отмечали, что люди, страдающие от аллергии, в целом более склонны к депрессиям, беспокойствам, биполярному расстройству и невротизму. При этом такая связь не означает, что расстройства психики возникают в результате аллергии или наоборот.

Исследователи из Бристольского и Эдинбургского университетов решили провести независимый анализ проявлений двух групп заболеваний, для этого они использовали метод менделевской рандомизации для обработки данных пациентов. Благодаря этому удалось идентифицировать генетические варианты, определяющие конкретные аллергические заболевания, а затем проверить наличие связей с нарушениями психического здоровья.

Выяснилось, что устойчивые ассоциации между аллергическими недугами и особенностями психического здоровья действительно существуют, однако они не прослеживаются при специальном причинно-следственном анализе, то есть одна из групп заболеваний не играет существенной роли в возникновении другой.