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Опубликовано 6 октября 2021, 12:56

Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан стали Нобелевскими лауреатами по химии

Учёных отметили за развитие асимметрического органокатализа — химической реакции, в которой используются органические молекулы.

Нобелевская премия по химии 2021 года присуждена учёным из Германии и США Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Лист и Макмиллан стали лауреатами за развитие асимметрического органокатализа.

А ранее были вручены премии в области физиологии и медицины (её получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследование о рецепторах температуры и осязания) и по физике — её разделили между тремя учёными.

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Фото © Twitter / The Nobel Prize

Александра Вишнякова
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