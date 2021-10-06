Нобелевская премия по химии 2021 года присуждена учёным из Германии и США Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

А ранее были вручены премии в области физиологии и медицины (её получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследование о рецепторах температуры и осязания) и по физике — её разделили между тремя учёными.