Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан стали Нобелевскими лауреатами по химии
Учёных отметили за развитие асимметрического органокатализа — химической реакции, в которой используются органические молекулы.
Нобелевская премия по химии 2021 года присуждена учёным из Германии и США Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Лист и Макмиллан стали лауреатами за развитие асимметрического органокатализа.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021
The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge
А ранее были вручены премии в области физиологии и медицины (её получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследование о рецепторах температуры и осязания) и по физике — её разделили между тремя учёными.
Фото © Twitter / The Nobel Prize