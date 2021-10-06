Призыв выслать из США 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер, считают в Кремле

Призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве — это первое. Во-вторых, это скорее эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работает", — указал он.

Песков добавил, что политика США в отношении России приводит к тому, что страдают граждане обеих стран. Он напомнил, что Вашингтон уже несколько лет ведёт курс "на полное сворачивание отношений" с Москвой.

"Более того, такие агрессивные действия, которые были приняты ещё предыдущей администрацией — захват нашей дипсобственности и так далее, — ни к чему хорошему не привели", — напомнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов, представителей Демократической и Республиканской партий, попросила главу государства Джо Байдена принять меры, которые способствовали бы увеличению числа сотрудников Посольства Штатов в РФ, и предложили в случае отказа Москвы выслать на родину 300 российских дипломатов.