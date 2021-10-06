Песков: Вину России в росте стоимости газа в ЕС могут углядеть лишь непрофессионалы
Сегодня впервые в истории стоимость тысячи кубометров голубого топлива преодолела отметку в 1900 долларов.
Фото © Shutterstock
Цены на газ в Европе продолжают расти, связано это с целым рядом факторов, но только непрофессионалы могут углядеть в этом вину России, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять — самым тщательным образом, последовательно — все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", — указал пресс-секретарь российского лидера.
Как подчеркнул официальный представитель Кремля, причины энергокризиса в Европе с нашей страной никак не связаны, виной всему несколько совпавших по времени факторов, в том числе и экономическая ситуация.
"И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", — отрезал он.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларов за тысячу кубометров и продолжила расти. Сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов.
Комментариев: 0