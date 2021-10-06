НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Вину России в росте стоимости газа в ЕС могут углядеть лишь непрофессионалы

Сегодня впервые в истории стоимость тысячи кубометров голубого топлива преодолела отметку в 1900 долларов.

6 октября, 09:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Цены на газ в Европе продолжают расти, связано это с целым рядом факторов, но только непрофессионалы могут углядеть в этом вину России, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять — самым тщательным образом, последовательно — все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", — указал пресс-секретарь российского лидера.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, причины энергокризиса в Европе с нашей страной никак не связаны, виной всему несколько совпавших по времени факторов, в том числе и экономическая ситуация.

"И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", — отрезал он.

Песков также напомнил о готовности Москвы обсуждать новые долгосрочные газовые контракты.

Эксперт описал ситуацию на энергорынке Европы анекдотом про грызущих кактус мышей

Эксперт описал ситуацию на энергорынке Европы анекдотом про грызущих кактус мышей

Напомним, рост цен на топливо начался в августе, 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларов за тысячу кубометров и продолжила расти. Сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов.

Пять европейских стран предложили выяснить причины рекордного скачка цен на газ

Пять европейских стран предложили выяснить причины рекордного скачка цен на газ

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1