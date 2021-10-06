НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Россия готова обсуждать новые долгосрочные контракты по газу

По словам официального представителя Кремля, Москва не раз это подчёркивала.

6 октября, 09:52
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Россия готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах на поставку газа, что неоднократно подтверждалось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая ситуацию на газовом европейском рынке.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что она готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах и так далее", — сказал он.

Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока – 2"

Началось заполнение газом первой нитки "Северного потока – 2"

Ранее Лайф сообщал, что пять европейских стран предложили выяснить причины рекордного скачка цен на газ. Также было высказано предложение усилить координацию закупок энергоресурсов, чтобы улучшить общие позиции. В то же время цена на топливо в Европе продолжает расти и в ходе сегодняшних торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.

Песков: Вину России в росте стоимости газа в ЕС могут углядеть лишь непрофессионалы

Песков: Вину России в росте стоимости газа в ЕС могут углядеть лишь непрофессионалы

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1