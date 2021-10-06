Песков: Россия готова обсуждать новые долгосрочные контракты по газу

Россия готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах на поставку газа, что неоднократно подтверждалось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая ситуацию на газовом европейском рынке.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что она готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах и так далее", — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что пять европейских стран предложили выяснить причины рекордного скачка цен на газ. Также было высказано предложение усилить координацию закупок энергоресурсов, чтобы улучшить общие позиции. В то же время цена на топливо в Европе продолжает расти и в ходе сегодняшних торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.