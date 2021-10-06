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В Кремле сожалеют из-за закрытия бюро "Комсомольской правды" в Белоруссии

Там также надеются, что шаги в отношении журналиста издания Можейко не связаны с его профессиональной деятельностью.

6 октября, 09:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Кремле сожалеют из-за закрытия представительства "Комсомольской правды" в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание — о закрытии подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое", — сказал представитель Кремля.

"Комсомольская правда" решила закрыть представительство в Белоруссии

"Комсомольская правда" решила закрыть представительство в Белоруссии

Песков также выразил надежду, что ситуация с задержанным журналистом КП Геннадием Можейко не связана с его профессиональной деятельностью. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва находится в постоянном диалоге с белорусской стороной и будет доводить свою позицию.

Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти" и пребывает в минском СИЗО.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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