В Кремле сожалеют из-за закрытия бюро "Комсомольской правды" в Белоруссии

"В данном случае мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание — о закрытии подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое", — сказал представитель Кремля.