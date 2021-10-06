В Кремле сожалеют из-за закрытия бюро "Комсомольской правды" в Белоруссии
Там также надеются, что шаги в отношении журналиста издания Можейко не связаны с его профессиональной деятельностью.
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В Кремле сожалеют из-за закрытия представительства "Комсомольской правды" в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание — о закрытии подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое", — сказал представитель Кремля.
Песков также выразил надежду, что ситуация с задержанным журналистом КП Геннадием Можейко не связана с его профессиональной деятельностью. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва находится в постоянном диалоге с белорусской стороной и будет доводить свою позицию.
Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти" и пребывает в минском СИЗО.
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