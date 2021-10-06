"Ъ": Киев не ответил на предложение Кремля обсудить возобновление транспортного сообщения

Российская сторона направила Киеву 12 потенциальных вопросов, которые могли бы стать предметом обсуждения на встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в среду сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник в российских госструктурах.

В частности, Кремль предложил в рамках переговоров с Украиной договориться о восстановлении дипломатических отношений, в том числе согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Москва назвала возможным принятие решения о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами и заключение договора о подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

Крым в предложенных темах для разговора не упомянут, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе — лишь однажды, в виде замечания о том, что представители России в Трёхсторонней контактной группе и в "нормандском формате" поддержат любые мирные договорённости Киева с властями ДНР и ЛНР, уточнил источник издания.

Впрочем, Украина, говорят в Кремле, на предложенную повестку пока никак не отреагировала.