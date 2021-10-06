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"Ъ": Киев не ответил на предложение Кремля обсудить возобновление транспортного сообщения

Этот вопрос и ещё 11 других российская сторона передала украинским коллегам в рамках подготовки встречи президентов Путина и Зеленского. Но Киев пока хранит молчание.

6 октября, 09:42

Фото © Wikivoyage

Российская сторона направила Киеву 12 потенциальных вопросов, которые могли бы стать предметом обсуждения на встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в среду сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник в российских госструктурах.

В частности, Кремль предложил в рамках переговоров с Украиной договориться о восстановлении дипломатических отношений, в том числе согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Москва назвала возможным принятие решения о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами и заключение договора о подготовке соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

Крым в предложенных темах для разговора не упомянут, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе — лишь однажды, в виде замечания о том, что представители России в Трёхсторонней контактной группе и в "нормандском формате" поддержат любые мирные договорённости Киева с властями ДНР и ЛНР, уточнил источник издания.

Впрочем, Украина, говорят в Кремле, на предложенную повестку пока никак не отреагировала.

"От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало",— заявил "Коммерсанту" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский решил процитировать речь Путина и запутался

Зеленский решил процитировать речь Путина и запутался

Ранее в Кремле отмечали, что встреча может состояться, если будет соответствующая повестка для обсуждения двух президентов. При этом российская сторона неоднократно подчёркивала, что тема Крыма во время переговоров подниматься не будет. Кроме того, есть и другой камень преткновения для встречи глав государств — это нежелание официального Киева выполнять Минские договорённости.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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