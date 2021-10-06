Один человек получил сильные ожоги при взрыве газа в жилом доме в Петербурге
В результате происшествия вылетели стёкла в пяти окнах, также вынесло ванную и два дверных проёма. А вот пожара не последовало.
Фото © ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Санкт-Петербурге, в результате пострадал один человек. Как стало известно Лайфу, с сильными ожогами его передали медикам.
Всё случилось в 11:33 на третьем этаже четырёхэтажного дома на Рябовском шоссе. В результате взрыва вылетели стёкла в пяти окнах, также вынесло ванную и два дверных проёма и оказался повреждён фасад здания, а вот пожара не произошло. По предварительным данным, утечка газа случилась на кухне.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в частном доме в Махачкале. В результате инцидента пострадало пять человек, среди которых трое детей от двух до 16 лет.
Комментариев: 0