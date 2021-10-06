Задержанная Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября
Фигурантку дела о хищении свыше 50 миллионов рублей уволили два дня назад, утверждают в кредитной организации.
Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova
Сбербанк в понедельник, 4 октября, уволил вице-президента Марину Ракову, которая сегодня утром была задержана по делу о хищении свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кредитной организации.
"С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства", — отметил собеседник агентства.
Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной.
Ранее стало известно, что Ракова сама пришла к следователям после задержания её мужа Артура Стеценко. Задержанная находится в Главном следственном управлении МВД России по Москве, с ней проводятся следственные действия. МВД планирует очно предъявить ей обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
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