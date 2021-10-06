Задержанная Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября

Сбербанк в понедельник, 4 октября, уволил вице-президента Марину Ракову, которая сегодня утром была задержана по делу о хищении свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кредитной организации.

"С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства", — отметил собеседник агентства.