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Задержанная Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября

Фигурантку дела о хищении свыше 50 миллионов рублей уволили два дня назад, утверждают в кредитной организации.

6 октября, 09:23

Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova

Сбербанк в понедельник, 4 октября, уволил вице-президента Марину Ракову, которая сегодня утром была задержана по делу о хищении свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кредитной организации.

"С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства",  отметил собеседник агентства.

Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн

Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной.

Ранее стало известно, что Ракова сама пришла к следователям после задержания её мужа Артура Стеценко. Задержанная находится в Главном следственном управлении МВД России по Москве, с ней проводятся следственные действия. МВД планирует очно предъявить ей обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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