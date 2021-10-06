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В Приморье пьяный пенсионер протаранил девять авто, а при задержании ударил полицейского

В итоге суд арестовал дебошира на трое суток, а также лишил права управлять транспортными средствами.

6 октября, 09:14

Скриншот видео © МВД по Приморскому краю

Пьяный пенсионер в Находке протаранил девять авто и ударил полицейского при задержании. Видео © МВД по Приморскому краю

68-летний житель Находки изрядно выпил, сел за руль автомобиля, повредил девять машин во дворе дома, а затем скрылся. При задержании мужчина ударил сотрудника полиции, сообщает УМВД по Приморскому краю.

На записи с камер наблюдения видно, что водитель автомобиля Toyota RAV4, пытаясь выехать с парковки, сдаёт назад и вперёд, задевает припаркованные машины. При этом мужчине хотели помешать выходящие из дома люди, а один из них даже пробовал залезть в салон, однако пенсионеру всё же удалось покинуть место, оторвав бампер своей иномарки.

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Сотрудники полиции обнаружили автомобиль нетрезвого водителя на улице Дальней, где тот врезался в забор. Самого мужчину задержали и повезли в отдел, однако по дороге автомобилист вёл себя агрессивно, ругался матом и даже ударил одного из сотрудников.

В отношении него были составлены административные протоколы, в том числе и за неповиновение стражам порядка. Суд назначил ему наказание в виде ареста на трое суток, а также лишил водительского удостоверения.

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии лихач на "приоре" насмерть сбил двух мужчин и сбежал с места ДТП пешком. Водителя объявили в розыск.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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