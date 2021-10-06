В Приморье пьяный пенсионер протаранил девять авто, а при задержании ударил полицейского

Пьяный пенсионер в Находке протаранил девять авто и ударил полицейского при задержании. Видео © МВД по Приморскому краю

68-летний житель Находки изрядно выпил, сел за руль автомобиля, повредил девять машин во дворе дома, а затем скрылся. При задержании мужчина ударил сотрудника полиции, сообщает УМВД по Приморскому краю.

На записи с камер наблюдения видно, что водитель автомобиля Toyota RAV4, пытаясь выехать с парковки, сдаёт назад и вперёд, задевает припаркованные машины. При этом мужчине хотели помешать выходящие из дома люди, а один из них даже пробовал залезть в салон, однако пенсионеру всё же удалось покинуть место, оторвав бампер своей иномарки.

Сотрудники полиции обнаружили автомобиль нетрезвого водителя на улице Дальней, где тот врезался в забор. Самого мужчину задержали и повезли в отдел, однако по дороге автомобилист вёл себя агрессивно, ругался матом и даже ударил одного из сотрудников.