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"Это такая подушка безопасности": Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки

Певица отметила, что процедура была безболезненной и "даже немного прикольной". При этом артистка пока планирует родить традиционным способом.

6 октября, 09:08
<p>Анна Семенович. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUW3fEyD63k/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ann_semenovich</a></p>

Анна Семенович. Фото © Instagram / ann_semenovich

Известная певица Анна Семенович, которая и в 41 год остаётся мечтой многих мужчин, рассказала, что решилась на процедуру по заморозке собственных яйцеклеток. Артистка всё ещё не замужем, однако совсем не унывает по этому поводу, отмечая, что у неё много поклонников. Откровениями она поделилась в беседе с kp.ru.

"Я давно хотела заморозить яйцеклетки для подстраховки, но, как и многие женщины, была напугана мифами, что это очень опасно. Однако, полностью изучив вопрос, поняла, что в этом нет ничего страшного. <...> Это такая подстраховка, подушка безопасности. Женщина сможет сама выбирать, когда и сколько детей рожать. Это устаревший стереотип, что если женщине 40 лет, она не была замужем и не рожала, то с ней что-то не в порядке", — сказала Семенович.

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Она отметила, что сама процедура под общим наркозом прошла очень быстро, была безболезненной и "даже немного прикольной". Певица рассказала, что процесс занял всего сутки. Она поделилась, что сделала выбор в пользу одной из самых дорогих клиник страны, однако в целом подобная операция стоит от 80 до 300 тысяч рублей. Конечно же, предварительно пациентка должна пройти медосмотр и проконсультироваться с врачом.

При этом Семенович отметила, что пока думает родить традиционным способом, а замороженными яйцеклетками воспользоваться, например, лет через десять, если она захочет ещё детей. Однако певица не исключает, что может использовать биоматериал и в ближайшее время.

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"Я всегда хотела девочку, но главное, чтобы ребёнок был здоров, поэтому сын — это тоже будет очень хорошо", — отметила артистка.

Анна добавила, что у неё всегда очень много поклонников, а ей самой может нравиться одновременно несколько мужчин. Однако Семенович подчеркнула, что не пускает общественность в личную жизнь.

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Недавно российская поп-звезда Наташа Королёва шокировала мужа Сергея Глушко новостью о своей внебрачной двухлетней дочери, рождённой от американского IT-миллиардера, однако в Сети засомневались в правдивости её слов. Как призналась певица в эфире шоу "Секрет на миллион", она отдала свою яйцеклетку приятелю-гею, а малышку выносила суррогатная мать.

Анна Семенович — российская певица, фигуристка, актриса и телеведущая. Была участницей группы "Блестящие" в период с 2003 по 2007 год. Мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках и танцах на льду. Подробнее о биографии знаменитости читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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