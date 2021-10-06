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Врачи в Петербурге чудом спасли 9-летнего мальчика, "изрубленного" квадроциклом

В больницу Максим поступил с обширными повреждениями тела, глубокими ранами, некрозом тканей и костей, включая затылочную.

6 октября, 08:56
<p>Пострадавший Максим. Фото предоставлено Лайфу</p>

Пострадавший Максим. Фото предоставлено Лайфу

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера спасли девятилетнего мальчика, который пострадал при неудачном падении с квадроцикла в Сургуте. По словам медиков, при поступлении в больницу жизнь школьника буквально висела на волоске.

Мальчика Максима привезли 1 сентября с обширными повреждениями тела, глубокими ранами, некрозом не только тканей, но и костей, включая некроз затылочной кости. С этого момента врачи провели семь сложнейших многочасовых операций, последняя из которых состоялась 30 сентября.

"В совокупности такие травмы почти всегда заканчиваются летальным исходом. То, что мальчик выжил после полученных повреждений, — это настоящее чудо", — сказал замглавврача центра, кандидат медицинских наук, врач – травматолог-ортопед высшей категории, детский хирург, пластический хирург Ярослав Прощенко.

Подмосковные врачи спасли подростка с открывшимся из-за ковида желудочно-кишечным кровотечением

Подмосковные врачи спасли подростка с открывшимся из-за ковида желудочно-кишечным кровотечением

Сейчас Максим постепенно выздоравливает, с ним работает школьный педагог, помогая восстанавливаться. Кроме того, юному пациенту предстоит восстановительное лечение с пластическими хирургами НМИЦ.

Учительница работает с Максимом. Фото предоставлено Лайфу

Учительница работает с Максимом. Фото предоставлено Лайфу

Ранее Лайф писал, что в крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому ребёнку, когда мать решила поближе показать животное своему сыну. В итоге мальчику провели операцию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Анастасия Шапранова
Анастасия Шапранова

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