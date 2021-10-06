Врачи в Петербурге чудом спасли 9-летнего мальчика, "изрубленного" квадроциклом

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера спасли девятилетнего мальчика, который пострадал при неудачном падении с квадроцикла в Сургуте. По словам медиков, при поступлении в больницу жизнь школьника буквально висела на волоске.

Мальчика Максима привезли 1 сентября с обширными повреждениями тела, глубокими ранами, некрозом не только тканей, но и костей, включая некроз затылочной кости. С этого момента врачи провели семь сложнейших многочасовых операций, последняя из которых состоялась 30 сентября.

"В совокупности такие травмы почти всегда заканчиваются летальным исходом. То, что мальчик выжил после полученных повреждений, — это настоящее чудо", — сказал замглавврача центра, кандидат медицинских наук, врач – травматолог-ортопед высшей категории, детский хирург, пластический хирург Ярослав Прощенко.

Сейчас Максим постепенно выздоравливает, с ним работает школьный педагог, помогая восстанавливаться. Кроме того, юному пациенту предстоит восстановительное лечение с пластическими хирургами НМИЦ.

Учительница работает с Максимом. Фото предоставлено Лайфу