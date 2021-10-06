Лавров обсудил с Блинкеном иранскую ядерную сделку

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по телефону на тему перспектив восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сказано в релизе, распространённом российским министерством.

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", — говорится в сообщении.

Дипломаты также обсудили актуальные вопросы "двусторонней повестки дня". Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.