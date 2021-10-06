Лавров обсудил с Блинкеном иранскую ядерную сделку
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по телефону на тему перспектив восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сказано в релизе, распространённом российским министерством.
"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", — говорится в сообщении.
Дипломаты также обсудили актуальные вопросы "двусторонней повестки дня". Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее Москва призвала к скорейшему возобновлению переговоров по иранской ядерной сделке. Согласно СВПД, Тегеран должен допустить к мониторингу ядерных объектов специалистов МАГАТЭ, а Запад — начать снимать введённые ранее санкции.
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, после чего он считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
Комментариев: 0