НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров обсудил с Блинкеном иранскую ядерную сделку

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

6 октября, 08:46
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по телефону на тему перспектив восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сказано в релизе, распространённом российским министерством.

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", — говорится в сообщении.

Раскрыты детали переговоров Лаврова и Борреля на полях Генассамблеи ООН

Раскрыты детали переговоров Лаврова и Борреля на полях Генассамблеи ООН

Дипломаты также обсудили актуальные вопросы "двусторонней повестки дня". Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее Москва призвала к скорейшему возобновлению переговоров по иранской ядерной сделке. Согласно СВПД, Тегеран должен допустить к мониторингу ядерных объектов специалистов МАГАТЭ, а Запад — начать снимать введённые ранее санкции.

В США объяснили, к снятию каких санкций с Ирана готова администрация Байдена

В США объяснили, к снятию каких санкций с Ирана готова администрация Байдена

Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, после чего он считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Столтенберг предложил вернуть формат "Россия – НАТО", но ответ Москвы его не устроил

4 октября, 13:14

Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

29 сентября, 03:53

Призыв выслать из США 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер, считают в Кремле

сегодня в 09:53

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

сегодня в 09:56

Песков: Россия готова обсуждать новые долгосрочные контракты по газу

сегодня в 09:52

Новости партнеров

Layer 1