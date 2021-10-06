В российских регионах проверили системы оповещения

В российских регионах прошла комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения, которую проводило МЧС России. Жители различных субъектов поделились в соцсетях видео проверки, некоторые кадры в редакцию Лайфа прислали гражданские журналисты через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Запуск электросирен и громкоговорителей состоялся в 10:40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов до одной минуты. Подобные проверки проводятся с целью отработки своевременного оповещения населения о возможных угрозах и возникновении ЧС природного и техногенного характера.