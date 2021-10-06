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В российских регионах проверили системы оповещения

Запуск электросирен и громкоговорителей состоялся в 10:40 по местному времени с последующим замещением эфира теле- и радиоканалов до одной минуты.

6 октября, 08:42

Фото © Shutterstock

В российских регионах прошли проверки систем оповещения. Видео © LIFE; VK / Толя Демченко; VK / Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской обл.; VK / Юта Корсунская; VK / Роман Сундук

В российских регионах прошла комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения, которую проводило МЧС России. Жители различных субъектов поделились в соцсетях видео проверки, некоторые кадры в редакцию Лайфа прислали гражданские журналисты через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Запуск электросирен и громкоговорителей состоялся в 10:40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов до одной минуты. Подобные проверки проводятся с целью отработки своевременного оповещения населения о возможных угрозах и возникновении ЧС природного и техногенного характера.

МЧС во второй раз в этом году прервёт телеэфиры ради проверки системы оповещения

МЧС во второй раз в этом году прервёт телеэфиры ради проверки системы оповещения

Напомним, что в этом году учебная подача тревожных сигналов с замещением эфира на телевидении и радио уже проходила 3 марта. Предполагается, что к 2030 году не менее 90% россиян должны гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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