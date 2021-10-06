В России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки
За весь период эпидемии скончалось 212 625 пациентов, было выявлено 7 662 560 случаев коронавируса.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 929 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием. Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован накануне, 5 октября, когда за 24 часа умерло 895 пациентов.
В целом по стране за прошедшие 24 часа было выявлено 25 133 новых случая заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (19 841). Как отмечается, у 8,7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Всего с начала пандемии на территории РФ было выявлено 7 662 560 случаев заражения CoViD-19, от инфекции оправилось 6 778 900 пациентов, умерло 212 625 человек.
А ранее учёные определили три фактора, от которых зависит выживаемость при CoViD-19. Главным из них они назвали количество в крови антител, которые реагируют на спайковый белок коронавируса. Именно такие появляются при вакцинации.
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